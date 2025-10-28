Hrvatska rukometna reprezentacija bez Srne, Cindrića i Mandića zbog ozljeda! Izbornik Sigurdsson pozvao nove igrače za prijateljske utakmice protiv Švicarske
Cindrić opet ozlijeđen, izbornik Sigurdsson pozvao je dvojicu
Izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson u prijateljskim utakmicama protiv Švicarske, koje će se igrati u četvrtak u Bernu te u subotu u Kriensu zbog ozljeda neće moći računati na Zvonimira Srnu koji ima poteškoća sa stražnojm ložom, Luku Cindrića kojega muči aduktor, Tina Lučina zbog ozljede pubične kosti, te Davida Mandića koji ima problema s ramenom.
Stoga je izbornik uz dva naknadna poziva koji su tijekom vikenda upućeni Filipu Vistoropu i Davoru Gavriću, pozvao i Lovru Mihića. Tako sada na okupu ima sljedećih 18 igrača:
- Vratari: Dominik Kuzmanović, Matej Mandić, Matija Špikić
- Lijeva krila: Marin Jelinić, Lovro Mihić
- Desna krila: Mario Šoštarić, Filip Glavaš
- Kružni napadači: Marin Šipić, Veron Načinović, Josip Šimić, Leon Šušnja
- Lijevi vanjski: Leon Ljevar, Marko Mamić
- Srednji vanjski: Filip Vistorop, Davor Gavrić
- Desni vanjski: Ivan Martinović, Mateo Maraš, Luka Lovre Klarica
Utakmice protiv Švicarske poslužit će kao priprema za nastup na Europskom prvenstvu koje će se održati od 15. siječnja do 1. veljače u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj.
