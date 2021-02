Novi izbornik Hrvoje Horvat slaže svoj stožer, a slaganje je, uz sve repove nakon Egipta, neočekivano postalo preglasno jer nakon 15 godina dio hrvatske reprezentacije više neće biti Damir Kajba, u prvom redu fizioterapeuta, a onda i čovjeka koji je obavljao puno više od te uloge.

Kajba je u reprezentaciji od 2004. godine, kada je izbornik bio Lino Červar, uz iznimku tri natjecanja kada je izbornik bio Željko Babić. Dakle, došao je i otišao s Červarom, ali ne svojom voljom, već voljom novog izbornika.

Kajba je prije nekoliko dana objavio kako ga se Horvat riješio perfidno i bezobrazno, a sada je odlučio otvoriti dušu. Za Net.hr je prvo pričao o svome odlasku, a onda otkrio 'prljavi veš' u slučaju Cindrić.

Luka Cindrić (27) je i dan danas najveća enigma reprezentacije. Riječ je o sjajnom igraču svjetske klase, ali nijedan turnir za Hrvatsku nije odigrao na vrhunskoj razini i do kraja. Razlog? Brojne ozljede, a posljednja, ona zbog koje je otišao iz Egipta, je podignula veliku buru u javnosti.

Kajba je prvo otkrio da je htio otići i prije nego što mu je novi izbornik Horvat priopćio da više ne računa na njega.

- Odluku o odlasku donio sam ranije, o njoj sam pričao sa nekolicinom igrača sa kojima sam u kontaktu. Sa Zoranom Gopcem sam pričao i sve mu rekao što danas govorim i vama, te mi je dao za pravo da iskažem svoje mišljenje. Prvo ću reći kako je tekao moj razgovor sa novim izbornikom Hrvojem Horvatom. On me je na jedan bezobrazan i perfidan način obavijestio o tome da ja više nisam član reprezentacije. Taj moj razgovor s Horvatom je bio, doslovno ću vam prenijeti: ‘Ej Kajba, ti znaš da ću ja napraviti neke promjene, ti si super fitoterapeut, vjerojatno i najbolji, ali previše je buke oko vas fizića. Nije to samo moje mišljenje nego i mišljenje drugih. Samo sam se na to nasmijao. To je bio naš razgovor. Je li to razgovor koji priliči izborniku koji je došao na kormilo tako uspješnog sportskog kolektiva, koji je u rukometu i koji jako dobro razumije stvari kako se one odvijaju?! Taj način i stil su mene osobno pogodili, bez da smo se našli, sjeli kao ljudi, normalno popričali, uz suvislo obrazloženje i ljudski pristup. Tad sam ga upitao ,‘Tko su drugi?’ Predsjednik Saveza, glavni ili izvršni tajnik, direktor Njirić, jesu li to Ivica Maraš ili Igor Vori kazali? Jer, onda odluku nisi donio sam. Imam pravo znati zašto i tko je tu odluku donio, zbog čega trebam otići - rekao je Kajba.

Drugi fizioterapeut reprezentacije nije imao pojma o otkazu, a Kajbi se nije svidio način kojim ga je Horvat smijenio.

- Znači način, ništa drugo. Samo da je Horvat normalno kazao ‘čuj, hoćemo nove ljude, želim nešto novo ili zbog ovog razloga te ne trebam’. Njegov potez nije bio ljudski. Smatram da to nije bilo u redu ni prema malom Filipu. Ja nisam bio dio stožera za vrijeme izbornika Željka Babića i Ivana Balića. Ništa sporno, apsolutno pravo svakog izbornika je birati svoj stožer, tada sam to normalno prihvatio. Međutim drugi fitoterapeut reprezentacije Hrvatske, koji je također smijenjen Filip Šimunović, on nema pojma o tome. On je vidio moju objavu, nažalost tako je i saznao. Kao i predsjednik zdravstvene komisije Hrvatskog rukometnog saveza, on zove u utorak navečer u 18 sati. ‘Zašto su vas promijenili?’ Znači predsjednik zdravstvene komisije Hrvatskog rukometnog saveza, osoba koja postavlja ili koja mora biti obaviještena, ni ona nije znala. Izbornik je nazvao samo mene. Smatrao sam da je to nešto što moram reći i da ne želim otići na takav način, da u zraku ostanu bilo kakva pitanja.

Kajba je jedan od ljudi koji je bio zadužen za dizanje atmosfere. Bio je igračima uvijek na raspolaganju, nasmijavao ih, pričao s njima kako bi ih oraspoložio, čak im je i šivao čarape. Dok je on dizao atmosferu, jedna osoba ju je uništavala. A to je, prema Kajbinim riječima, Luka Cindrić.

- Moj osobni stav je bio, kad sam napisao da netko nije zaslužio nositi dres hrvatske rukometne reprezentacije, onda sam tu mislio na Luku Cindrića. To je svima jasno, ljudima iz rukometnih krugova koji su me zvali, da sam mislio na njega, i to je moj osobni stav. Meni doslovno nije normalno da taj dečko može tri godine reketariti HRS i reprezentaciju, i da mi čekamo da on nešto odigra, da se dobije potvrda može li ili hoće li. Javnost čeka da dečko koji igra za hrvatsku rukometnu reprezentaciju kaže što se događa, ali on ne daje intervju, nakon svega ne razgovara s domaćim hrvatskim novinarima kojih ima napretek, ni s vašim RTL-om koji je TV kuća koja je otkupila ekskluzivna prava na utakmice hrvatske rukometne reprezentacije, nego ode na podcast srpskog portala Balkan Handballa i onda po očito naručenim pitanjima se preznojava i sam ne vjeruje u ono što je rekao i drži svima prodike. Ono što me najviše pogodilo je to što pljuje najtrofejnijeg hrvatskog rukometnog izbornika. Možemo mi o Lini misliti bilo što, to je frajer koji je osvajao medalje i koji je uvijek bio prisutan godinama, 2003. U Portugalu svjetski prvak, 2004. u Grčkoj olimpijski pobjednik, 2005. u Tunisu viceprvak svijeta, 2007. - rekao je Kajba pa nastavio:

- Ne tražim opravdanja, ali Luka Cindrić pljuje po najtrofejnijem hrvatskom izborniku. Mene smeta što nitko iz HRS-a nije javno rekao: ‘Dečko, ti to nemaš prava govoriti’. Moje mišljenje je da Luka Cindrić ne poštuje ni svoje suigrače, ni medicinski stožer, kao niti stožer izbornika ako nije po njegovom. To je činjenica. Zašto to njemu netko dopušta ili ne, u to neću ulaziti. To sam gledao tri godine, to je meni ludost. Danas kažem to javno da svi znaju - kaže bivši fizioterapeut reprezentacije.

Cindrić je prije dvije godine otišao sa SP-a zbog ozljede, a na prošlogodišnjem EP-u, kada smo osvojili srebro, ostao je s reprezentacijom do kraja, ali u završnici turnira nije skoro ni igrao jer je imao nove probleme s ozljedom. Ovaj put je njegova epizoda na SP-u završila već nakon prve utakmice.

Cindrić je, podsjetimo, nakon prve utakmice, protiv Japana, rekao izborniku da ne može, da ga noga boli, aduktor i zadnja loža, pa ga je Červar poslao kući u Barcelonu, uz obrazloženje kako u Egiptu nema uvjeta za detaljne preglede i terapije.

Još prije odlaska na SP Cindra se požalio na bol u desnom aduktoru, poslan je na magnetsku rezonancu, no snimke su pokazale da je s njim sve u redu. No, igrač Barcelone se nakon utakmice protiv Japana požalio opet na bol i rekao da ne može igrati.

Otišao je na pregled u Barcelonu kako bi dijagnosticirao ozljedu, ali tako su barem reprezentativci mislili. Kako Kajba tvrdi, Cindrić je nekoliko dana boravio u Zagrebu i čekao razgovor s ljudima iz Saveza, a tek nakon toga je otišao na pregled u Španjolsku.

Iako se Cindrić žalio na bol u desnoj nozi, nakon nekoliko dana je iz Barcelone stigao nalaz od klupskog liječnika, a tamo je pisalo kako Luka ima povredu aduktora lijeve noge! Tri dana kasnije se ispričao i rekao kako je poslao krivi nalaz.

Kajba kaže da se nešto puno gore dogodilo još prošle godine.

- Svaki igrač da ode na pretragu, naći će mu neku mrlju, staru ozljedu. Može znači kazati kako ga boli ako hoće ili može zagristi i odigrati. Granično je to. Vrhunac je bio prošle godine. Ne znam koja je utakmica bila kad se ozlijedio, ali bila je nedjelja. I naravno, svi se raspisali o ozljedi Luke Cindrića, opet fokus ide na njega. Samo je to bilo zanemareno, ovog je puta bilo drugačije, pa je izašlo, isplivalo na površinu. Lani je bila nedjelja u poliklinici koju samo za nas otvara čovjek, radi se magnetna rezonanca. Daju nam nalaz, profesor Rotim i dr.Kukin idu s njim u polikliniku. Plaćaju 1000 eura. Ali nema problema, naš je igrač, plaćaš što je potrebno. Nalaz dođe, mi mu objašnjavamo, a on ne, ja hoću u Barcelonu. Kupuje mu se karta, bez znanja izbornika, lažemo novinarima da nemamo trening i da se odmaramo u hotelu, a igrač leti avionom u Barcelonu. Nisam mogao vjerovati da on leti u Barcelonu na pregled kod istog doktora. Nakon toga se vraća, kao može igrati, i nešto pokušava. Ostaje u ekipi, ali ne sudjeluje, znači imamo igrača koji uzima mjesto nekom zdravom. Ponavljam, sve meni to nije jasno. Čime je on to zaslužio? Žao mi je Duleta, Muse, Karačića i igrača koji su izraubani, koji su osvajali i dali puno. Govorim svoje osobno mišljenje, ja u tome više ne želim sudjelovati i raditi, ja sam možda drugačije odgajan, jer si neke stvari kao čovjek ne mogu dozvoliti. On nažalost ne poštuje nikog - zaključio je Kajba za Net.hr.

Lino Červar je prije nekoliko dana rekao kako Cindrić nikada nije tu kada ga treba, a rukometaš Barcelone je odgovorio da su mu bivši izbornik i Metalurg skoro uništili karijeru jer ga nisu htjeli pustiti.

Kajba je nakon odlaska odlučio otkriti sve ono što se događalo u reprezentaciji oko Luke Cindrića, a sada nam preostaje čekati igračevo obrazloženje cijele situacije...