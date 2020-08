Je li vam Leo rekao da ga ne o\u010dekujete na treninzima?

<p>Omraženi predsjednik <strong>Josep Maria Bartomeu</strong> pred kamerama je ostavio sportskog direktora <strong>Ramona Planesa</strong> da svjetskoj javnosti objašnjava novosti oko odlaska <b>Lea Messija</b> i kakav će stav zauzeti Barcelona.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Leo Messi, kolekcionar trofeja i nagrada</strong></p><p>- Messi je Barcelonin igrač. Puno se toga priča i piše, ali činjenica ostaje da je Leo naš igrač. Inače, puno je puta u svojoj povijesti Barca imala remont momčadi i svaki se put vraćala još jača. Ovu obnovu želimo obaviti sa najboljim nogometašem na svijetu, Leom Messijem, kao stožernim igračem - počeo je Planes.</p><p>- Ma kakve klauzule. Mi radimo na tome da Messija uvjerimo da promijeni odluku zato što bi to ljudski i sportski bilo najbolje i za Messija i za Barcelonu. Nema nikog u klubu tko ne misli da Leo ne treba ostati ovdje gdje je sve postigao.</p><p><strong>Koeman</strong> ga je ponizio kad mu je rekao 'Vrijeme tvojih privilegija je gotovo'.</p><p>- Rekao nam je da će s igračima pričati privatno pa to i radi. Mnogo je ljubavi i poštovanja prema igračima koji su klubu dali silno puno, ali kad se momčad obnavlja onda je to i vrijeme nekih teških razgovora i teških odluka, ali: ostavimo privatne razgovore da zaista ostanu privatni.</p><p>Je li vam Leo rekao da ga ne očekujete na treninzima?</p><p>- Ne, nije! Ali ne pitajte o onome o čemu razgovaramo unutar ovog kluba. Tu se poštuje privatnost, neće niti curenja informacija nego samo interni, otvoreni, dobronamjerni i pošteni dijalog - rekao je na kraju Ramon Planes.</p><p>Inače, kako javlja katalonski Sport, prema Fifinim pravilima Messi zaista ima pravo otići iz Barcelone u neki inozemni klub i o tome ju je obavijestio na vrijeme. </p>