Rossi: Marqueza se svi boje, u strahu sam kad je blizu mene

Ljubitelji Moto GP-a ponovno su došli na svoje. Utrka u Argentini bila je toliko uzbudljiva da je proglašena najluđom svih vremena. Bilo je to svega, od starta pa do cilja. Cal Crutchlow je slavio na Velikoj nagradi Argentine, ali je njegova pobjeda ostala u sjeni pravog cirkusa kojega su napravili Marc Marquez i čelnici Dorne.

Dorna, kompanija u čijem je vlasništvu Moto GP, proglasila je utrku kišnom. Zbog toga je na utrku 21 vozač izašao na kišnim gumama. Jack Miller je bio na Pole positionu i odlučio je izaći u gumama za suho. Ubrzo je postalo jasno kako kiša neće pasti, vozači koji su bili na kišnim gumana su od Dorne tražili da im omogući promjenu guma. To su oni i učinili, a Milleru su se odužili tako što je i dalje mogao startati prvi, a četiri su naredna reda na startu utrke bila prazna.

Bio je to početak cirkusa, a za nastavak se pobrinuo Marc Marquez. Njemu se pred sami start ugasio motor i on ga je suprotno pravilima upalio na stazi umjesto da utrku počne iz boksa.

Sredinom utrke je udario Aleixa Espargara i prestigao ga, ali mu je naređeno da mora vratiti poziciju. Marquez je nakon Espargara pretekao još dvojicu vozača, ali je jednome od njih pustio da ga prestignu, ali ne i Espargaru kojega je zbog kazne morao propustiti.

Na samom je kraju utrke Marquez namjerno udario Rossija. Dobio je kaznu od trideset sekundi i utrku je umjesto na petom, završio na 18. mjestu. Valentino Rossi je završio 19. Na kraju utrke je Marquez došao do boksa Yamahe, htio se ispričati i pružiti ruku Rossiju, ali ovaj je to odbio.

- Uništio je naš sport. Nema niti malo poštovanja za protivnike. Kada vozite 300 km/h morate imati respekta prema suparnicima, ovo što on radi nema smisla. Svatko može pogriješiti pri kočenju, pa da dođe do kontakta s drugim motorom. U redu, to je, kao mi zovemo, trkanje, ali on je ovaj vikend imao incidente i probleme s trojicom vozača. Prvo u petak s Vinalesom, pa s Doviziosom, pa sa mnom. Tijekom utrke je namjerno uletio u četvoricu vozača. To nije greška,on postavlja nogu između motora jer zna da neće pasti. Isrekno, bojim se kada sam na stazi sa Marquezom, kada vidim njegovo ime na tabli u strahu sam jer znam da će krenuti na mene - rekao je Valentino Rossi.

Naravno, odmah se javio i Marquez. On i Rossi zajedno imaju 11 naslova svjetskog prvaka.

- Nisam napravio ništa ludo. Ono što se dogodilo sa Valentinom je bila greška, ali to je posljedica stanja staze. Taj dio je bio suh, ali ja sam prešao preko mokrog dijela, pustio sam kočnice. Ok, imao sam kontakt, ali sam pokušavao da skrenuti i onda vidio da je Rossi pao. Posije utrke sam došao do njega, htio sam mu reći oprosti, no nisu mi dozvolili - rekao je Marquez.

Osim s Rossijem, imao je kontakt i s Espargarom.

- To je moja najveća pogreška. Vozio sam četiri sekunde brže i nisam shvatio. Kada si toliko brži od drugih onda je pomalo teško, trudio sam se izbjeći kontakt. Žao mi je - dodao je vozač Honde.

Crutchlow je na kraju pobijedio ispred Francuza Zarca i Španjolca Rinsa.