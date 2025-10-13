Cirkus u kvalifikacijama! San Marino mora izgubiti sa što većom razlikom da vidi playoff?

Da nešto ne štima u Uefinu načinu kvalifikacija za velika natjecanja, koji povezuje Ligu nacija i uobičajene skupine, potvrđuje situacija u skupini H u kojoj je Bosna i Hercegovina neočekivano dobila novu priliku sama odlučivati o svojoj sudbini nakon što je Rumunjska u Bukureštu pobijedila lidera Austriju 1-0 golom Virgila Ghite u 95. minuti.

"Zmajevi", koji su u četvrtak prosuli vodstvo 2-0 na Cipru i remizirali 2-2, i dalje su drugi (13 bodova) s dva boda zaostatka za Austrijancima (15), a Rumunjska se vratila u igru s 10. Susjedi će se drugi put nakon Brazila 2014. plasirati na Mundijal ako u studenome pobijede Rumunje na svom terenu, kao i Austriju na gostovanju, što statističari, doduše, ne smatraju previše izglednim.

U toj je grupi čvrsto zakucan na dnu San Marino sa svih sedam poraza i gol-razlikom 1-32. Pa ipak, s obzirom na spomenuti Uefin sustav natjecanja, i dalje je poprilično u igri da se nađe u dodatnim kvalifikacijama, i to zbog osvajanja skupine u razredu D prošlogodišnje Lige nacija. Krovna nogometna organizacija odlučila je honorirati četiri najbolje plasirane reprezentacije iz Lige nacija, koje ne završe među prva dva mjesta u svojoj skupini, dodatnom šansom u play-offu.

Foto: BOGDAN BUDA

E, tu nastaje paradoks. San Marinu odgovara da se na drugom mjestu u skupini nađe Rumunjska jer bi mu se tako otvorila šansa da zaigra još barem jednu utakmicu i teoretski zadrži šansu da se plasira na SP. Prema rasporedu, ostala mu je još samo jedna utakmica baš protiv Rumunjske na gostovanju 18. studenoga.

Ne uspije li BiH pobijediti Rumunje, u zadnjem će kolu San Marinu, apsurdno, pomoći poraz sa što većom razlikom da upravo Rumunjska završi na drugom mjestu (trenutačno je +8 u korist BiH, +5 u korist San Marina). Iako se teško oteti dojmu da će San Marino ionako završiti kvalifikacije s još jednim teškim porazom, za dobrobit sporta bilo bi dobro da Bosna i Hercegovina pobijedi Rumunjsku. Sve drugo potencijalno bi značilo novu kuhinju i cirkus u borbi za Mundijal. Postoji i druga opcija koja bi pomogla Sanmarincima, a to je da Švedska ili Sjeverna Irska završe među dvije najbolje u svojim skupinama.

U međuvremenu, iz Uefe stižu najave kako bi mogli promijeniti format kvalifikacija za velika natjecanja i kopirati novi ligaški sustav za klupska natjecanja, u kojemu su sve momčadi na istoj ljestvici.