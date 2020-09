'Hrvati me nisu razočarali, ali ne znam kako smo to uspjeli...'

Naviknut ćemo se na igranje bez Ronalda, moramo računati sami na sebe i ne ovisiti o njemu, rekao je Fernando Santos nakon 4-1 protiv Hrvatske, a Diogo Jota istaknuo: Nismo ovo očekivali

<p><strong>Portugal</strong> je pobijedio <strong>Hrvatsku</strong> 4-1 jer je blokirao njenu igru u sredini terena i pokušaje slanja lopte u dubinu, a onda ju je psihološki dotukao zabijenim golom, rekao je portugalski izbornik Fernando Santos na konferenciji za medije.</p><p>- Hrvatska me nije razočarala. Ne znam što se dogodilo, ne znam kako smo uspjeli blokirati Hrvatsku u onome u čemu je jaka, a to je u igra u dubinu. Moji igrači su blokirali tu njenu igru, nisu joj dopustili igrati kako želi, a onda su zabili gol. Kada smo tako stavili igru pod kontrolu osjetili smo se moćnije, a protivnik slabije. Da nismo zabili prvi gol, možda je sve moglo biti i drugačije na kraju - izjavio je Santos.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trening Hrvatske na Maksimiru</strong></p><p>Portugal je poveo pred kraj prvog poluvremena golom <strong>Joaa Cancela</strong> (41'), na 2-0 povisio je <strong>Diogo Jota</strong> (58'), za 3-0 strijelac je bio <strong>Joao Felix</strong> (70'), da bi u sudačkoj nadoknadi svaki sastav postigao po pogodak. Prvo je u prvoj minuti nadoknade <strong>Petković</strong> (90+1') smanjio na 3-1, da bi u posljednjim sekundama <strong>Andre Silva</strong> (90+4') pogodio za konačnih 4-1.</p><p>- Protiv velikog protivnika kao što je Hrvatska odigrali smo dobro, kvalitetno, no imamo još puno stvari za popraviti. Uvijek možemo bolje - dodao je.</p><p>Portugal je pobijedio unatoč izostanku svog kapetana i najboljeg strijelca <strong>Cristiana Ronalda</strong>, koji nije nastupio zbog infekcije prsta desne noge.</p><p>- Momčad u zadnje vrijeme igra dobro i bez Cristiana, a i s njime. To smo vidjeli i u prošlom ciklusu Lige nacija kada smo prošli grupu bez njega pa smo zatim s njim u finalu pobijedili i osvojili natjecanje. Naviknut ćemo se na igranje bez Ronalda, moramo računati sami na sebe i ne ovisiti o njemu - izjavio je Santos.</p><p>Dodao je kako će Ronaldo putovati s momčadi u Švedsku gdje u utorak gostuju.</p><p>- Vjerujemo da će se oporaviti pod utjecajem antibiotika i da bi mogao zaigrati. Međutim imam mogućnost biranja različitih igrača pa tako od situacije do situacije mogu poslati na teren one koje u tom trenutku smatram najprikladnijima - izjavio je Santos.</p><p>Premda su se prošli ponedjeljak neki igrači vratili s godišnjih odmora pa priključili reprezentaciji, pokazali su fizičku nadmoć u odnosu na hrvatske igrače.</p><p>- Tijekom tjedna momčad je dobro izgledala, izabrali smo igrače koji su se znali postaviti u igri. Bilo me je strah da fizički neće biti spremni, ali bili su inteligentni na terenu jer su tehnički pametno odigrali - napomenuo je Santos.</p><p>Portugal i Hrvatska posljednji put su igrali utakmice u studenom.</p><p>- Obavili smo težak posao jer nisu igrali 10 mjeseci za reprezentaciju i jer su mislima bili s klubovima. Morali smo ih podsjetiti kako se igra u reprezentaciji, ali sada moraju biti zadovoljni. Najvažnije je da su oni zadovoljni dok su ovdje s nama. A s tri boda smo svi zadovoljni - zaključio je Santos koji je s Portugalom osvojio Ligu nacija 2019. i Europsko prvenstvo 2016. godine.</p><h2>Jota: Mogli smo biti i efikasniji</h2><p>Krilni igrač <strong>Diogo Jota</strong>, koji je zabio drugi gol u pobjedi Portugala od 4-1 nad Hrvatskom, rekao da nije očekivao tako uvjerljivu nadmoć tijekom utakmice no da je pobjeda zaslužena jer su Portugalci kontrolirali igru.</p><p>- Nismo očekivali ovo, ali normalno je da kada netko odigra dobro, da se čini da je druga strana bila jako loša. Hrvatska se borila, ali smo preuzeli kontrolu igre. Zatim smo počeli stvarati prilike, a onda i zabijati - rekao je 23-godišnji Jota.</p><p>- Imali smo puno prilika, mogli smo biti i efikasniji, ali napravili smo što smo trebali. Bilo nam je važno početi natjecanje na najbolji način, uspješno krenuti u obranu titule, a to smo i ostvarili. Došli smo do potrebna tri boda - dodao je.</p><p>Igraču engleskog Wolverhamptona ovo je bio treći nastup i prvi pogodak za Portugal.</p><p>- Zadovoljan sam što sam pomogao golom - istaknuo je.</p><p>(jt)</p>