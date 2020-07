Ciro Immobile natrpao Jurićevu Veronu! Lazio stigao Atalantu...

Četvrti Lazio sada ima 75 bodova, kao i treća Atalanta, a drugi Inter ima bod više. Na vrhu je Juventus sa 80 bodova te bi mogao osigurati svoj 36. naslov talijanskog prvaka, deveti zaredom

<p>Napadač Lazija <strong>Ciro Immobile</strong> s tri je pogotka u 5-1 (1-1) gostujućoj pobjedi protiv Verone u susretu 36. kola talijanskog nogometnog prvenstva napravio veliki korak ka osvajanju naslova najboljeg strijelca Serie A.</p><p>Verona je povela nakon što je Ambrabat (40-11m) iskoristio kazneni udarac, no Immobile (45+4-11m) je također s bijele točke poravnao neposredno prije odlaska na odmor. U nastavku je prvo slobodan udarac Milinković-Savića (57) pogodio jednog igrača domaćih u živom zidu i završio u mreži da bi ubrzo potom Correa (63) povisio na 3-1. U završnici utakmice Immobile (84, 90+4-11m) je s još dva gola potvrdio pobjedu Lazija. Immobile je sada na 34 postignuta gola.</p><p>Četvrti Lazio sada ima 75 bodova, kao i treća Atalanta, a drugi Inter ima bod više. Na vrhu je Juventus sa 80 bodova te će osigurati svoj 36. naslov talijanskog prvaka, deveti zaredom u slučaju pobjede protiv Sampdorije.</p><h2>Roma bolja od Fiorentine</h2><p>Roma je s dva gola Veretouta (45-11m, 88-11m) s bijele točke na svom terenu svladala Fiorentinu sa 2-1 (1-0). Jedini strijelac za goste bio je Milenković (54).</p><p><strong>Nikola Kalinić</strong> ostao je na klupi Rome, kao i <strong>Milan Badelj</strong> kod Fiorentine.</p><p>Četvrta Roma sada ima 64 boda, dok je Fiorentina 12. sa 43.</p><h2>Rog na klupi</h2><p>Marko Rog ostao je na klupi u 0-1 (0-1) domaćem porazu Cagliarija od Udinesea. Jedini gol postigao je Okaka (3) na samom otvaranju susreta. I Cagliari i Udinese sada imaju po 42 boda te se nalaze na 13. i 14. mjestu.</p><p>Nakon niza slabih intervencija u posljednjih nekoliko utakmica Karlo Letica se vratio na klupu SPAL-a koji je na svom terenu igrao 1-1 (0-0) s Torinom. Poveli su gosti preko Verdija (58), a poravnao je D'Alessandro (80).</p><p>SPAL je i dalje posljednji sa 20 bodova te će dogodine igrati u Serie B, dok se Torino ovim bodom i teoretski spasio, sada je 16. sa 39 bodova, sedam više od 18. Leccea.</p><p>Nogometaši Leccea propustili su priliku primaknuti se na bod zaostatka za 17. Genoom u borbi za ostanak, oni su u prvom susretu nedjeljnog programa izgubili na gostovanju kod Bologne sa 2-3 (1-2). Iako je utakmica mnogo više značila gostima koji se bore za ostanak, bolje su u dvoboj krenuli domaćini koji su nakon samo pet minuta vodili sa 2-0 golovima Palacija (2) i Soriana (5). Lecce je u samoj završnici prvog poluvremena sretnim pogotkom Mancosua (45+2) smanjio na 2-1, a zatim je u drugom poluvremenu zagospodario terenom te sredinom nastavka lijepim udarcem Falca (66) poravnao na 2-2. U samoj završnici Lecce je krenuo "va banque", u trećoj minuti sudačke nadoknade gostujući igrači su u gužvi pred domaćim golom tražili kazneni udarac, no sudac je pokazao da se igra dalje, a domaći su iz protunapada preko Barrowa (90+3) stigli do pobjedničkog pogotka.</p><p>Lecce je tako ostao 18. sa 32 boda, četiri manje od 17. Genoe koja je još u subotu izgubila od Intera sa 0-3, te je sve dalje od ostanka. U posljednja dva kola Lecce mora svladati Udinese u gostima i Parmu na svom terenu te se nadati kako Genoa neće ostvariti niti jednu pobjedu u dvobojima protiv Sassuola u gostima i Verone na svom terenu. Iz lige su još ranije ispali SPAL i Brescia.<br/> Bologna je sada 11. sa 46 bodova, koliko ima i 10. Parma.</p><p> </p>