Ćiro otkrio što je šefu Chelseaja rekao na poluvremenu: Tražio me poslije, ali zbrisao sam...

Ne mogu se oteti dojmu da sam još uvijek u jednom pozitivnom stresu. Da budem iskren, možda sam najviše iznenađen od svih koji su bili na utakmici, počeo je Ćiro Blažević (87) analizu senzacionalne pobjede Dinama nad Chelseajem (1-0) na otvaranju Lige prvaka.

Trener svih trenera uživao je u Maksimiru, a usput je stigao i popričati s novim vlasnikom Chelseajem, američkim tajkunom Toddom Boehlyjem, koji je težak pet milijardi eura.

- Imao sam privilegiju da na poluvremenu razgovaram s predsjednikom Chelsea, jedan Amerikanac, koji je bio malo zabrinut. Iskreno mu kažem "ne brinite, vi ćete pobijediti". Prevario sam se. Nismo ih potpuno nadigrali. Oni su nas nadigrali, a mi smo pobijedili. Evidentno su pokazali sav svoj autoritet, ali ga nisu konkretizirali. Mi smo to učinili i napravili nogometnu senzaciju. Naš puk je oduševljen, ali nema svijest koliko će to u nogometnom svijetu odjeknuti, da je Dinamo pobijedio tako velikog favoriziranog protivnika - rekao je Ćiro u RTL Direktu.

Pobjednički gol zabio je junak maksimirskog sjevera Mislav Oršić.

- On je značajan igrač za Dinamo. Ima tzv. ne samo startnu nego i reaktivnu brzinu. Kad se uputio prema golu bio sam spokojan jer sam znao da posjeduje tu vrstu vrline. Možda da objasnim što je to startna. Kad ste u automobilom, startate s prvom pa onda ide brzo ali dođete u petu, a ona nema tu moć da ubrzava. Mi to u nogometu žargonu zovemo reaktivno. Kad je primio loptu, znao sam da on bježi i pobjegao je, zabio jedan majstorski gol. Bio sam uvjeren da je taj gol previše rano pao, da će oni reagirati. Tako sam utješio Amerikanca koji me tražio poslije utakmice, a zbrisao sam - nasmijao se Ćiro.

Frenetična je bila podrška Bad Blue Boysa.

- Od prvog do posljednjeg časa su vjerovali i bodrili našu ekipu. Oni nisu bez razloga, barem po meni, značajan faktor bili u ovoj pobijedi. Sad će Milan nas dočekati drugačije. Čačić je napravio dobru ekipu. Slučaj je htio da u ekipi Dinama ima jedan koncentrat talenta koji smo rijetko kad imali. Možemo se nositi i s najjačima. To su mi danas potvrdili. Bit će nam teže jer svi ovi tradicionalni favoriti ako što je Milan, oni će s drugim elanom i odlučnošću unići u utakmicu jer nismo outsideri za nikog.

Što reći za trenera Antu Čačića koji je taktički nadmudrio jednog od najpopularnijih trenera današnjice Thomasa Tuchela?

- Ne može nitko kontestirati. On je jedan uspješan trener, a mi se treneri mjerimo po rezultatu i on ga ima. Danas mu zamjeram kako može Oršića vaditi kad su nam ostavili prostor i samo on može u njega. Žao mi je jer ne zaslužuje kritiku. Kritiziraj koliko hoćeš, pobijedio je!

Petković?

- Izuzetno nadaren nogometaš. Njegov učinak varira i zato nije obljubljen. Svi znamo što on može, a daje manje od onoga što posjeduje kao kvalitetu. Ne bi ga Dalić uzeo da nas nije u mnogome demantirao.

Kolike su zasluge u ovom uspjehu Zdravka Mamića, bjegunca od hrvatskog pravosuđa koji je pravomoćno osuđen za pja Dinama?

- Ne možemo ignorirati Mamića, on je vlasnik većine nogometaša u Dinamovoj ekipi. Ako je on vlasnik, on ih je eventualno doveo. Međutim, postojeća struktura u klubu jako dobro radi i to sve vodi. Ne znam koliko i da li Zdravko ima utjecaj na ovo sve, ali ono što je Zdravko napravio to mu ne može nitko uzeti. Od siromašnog Dinama je napravio mali Juventus.

Prognoza za nastavak Lige prvaka?

- Obični smrtnici to bolje prognoziraju. Ne bih se usudio prognozirati jer sam danas fulao, na svu sreću. Bolje od velikog postotka navijača znam kako će na svijetu odjeknuti ova strašna pobjeda. S ovom pobjedom su se afirmirali hrvatski nogometaši i liga u cijelosti, činjenica je da ovo podneblje daje nadarene nogometaše koji se mogu nositi s ovakvom milijarderskom ekipom kao što je Chelsea - zaključio je legendarni Ćiro.

