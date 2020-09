Ćiro: Šokiran sam! Falit će nam jako, ali moramo ga poštovati

Cijela Hrvatska je drhtala dok je pucao penale protiv Danske i Rusije i svaki Hrvat bio je u tim trenucima uz njega. I zbog toga mu treba reći hvala i poštovati njegovu odluku, ma koliko teška i bolna bila, kaže Ćiro

<p>Jako sam tužan radi odluke Ivana Rakitića da napusti reprezentaciju, ma ne tužan, nego sam šokiran. On je obilježio jednu epohu u nacionalnom dresu ali je trebao mladim igračima još dati malo podrške na terenu, pogotovo pomoći svojim iskustvom na Euru, kazao je legendarni izbornik <strong>Miroslav Ćiro Blažević</strong>, koji je za Rakitića imao samo riječi hvale: </p><p>- Rakitić je divan dečko, plemenit igrač, siguran sam da bi itekako bio neophodan da ovu nadarenu mladost vodi i na Euru. Ali eto, ostali smo bez njega....Ja ću zauvijek pamtiti da je u Rusiji dva navrata držao sudbinu sreće ili nesreće u svojim nogama, i oba puta ga je majstorski zakucao u mrežu. I toga ćemo se sjećati zauvijek. Radi se o plemenitom nogometašu, ne igraču, nego baš nogometašu, i sigurno je da će nam svima nedostajati, najviše mom dragom Zlatku Daliću. Ivan je odlučio, tu njegovu odluku treba poštovati, sve ostalo je glupost. On je sigurno dobro razmislio i bilo bi nenormalno da ga se sada moli da se vrati. Naći će Dalić već neko novo rješenje...</p><p>U razloge koji su Ivana ponukali na ovaj potez teško je proniknuti.</p><p>- Tko zna kakve on ima dogovore sa Sevillom i sa svojom obitelji. Vjerujem da su dobro odvagnuli i donijeli najbolju odluku. Ostaje da mu se zahvalimo za sve što je učinio, a učinio je jako puno.... - kaže legendarni trener svih trenera i dodaje:</p><p>- Cijela Hrvatska je drhtala dok je pucao penale protiv Danske i Rusije i svaki Hrvat bio je u tim trenucima uz njega. I zbog toga mu treba reći hvala i poštovati njegovu odluku, ma koliko teška i bolna bila. Ivan je divan dečko, sjajan nogometaš, momak iz prave 'biblijske' obitelji. Stvarno mi je jako žao, šokiran sam što više neće igrati za reprezentaciju...</p>