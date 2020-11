Ćiro: Svi smo bi za Diega te '94. bili mali, samo mu je Tuđman bio ravan kad mu je dao loptu!

<p>Početak lipnja 1994. godine, točnije 4. lipnja. U Hrvatskoj je rat, a u Maksimir u sklopu priprema za Svjetsko prvenstvo u SAD-u dolazi Argentina. Predvodi je veliki <strong>Diego Armando Maradona. </strong>Prijateljska utakmica, na tribinama 40.000 gledatelja. Završilo je 0-0. Mali Zeleni je darovao loptu pokojnom predsjedniku <strong>Franji Tuđmanu.</strong></p><p>- Svi smo mi za Diega te 1994. godine bili mali. Samo mu je predsjednik Tuđman bio ravan kad mu je dao loptu. Pružiš mu ruku, a on te zagrli, takav je čovjek bio Diego Maradona. Tužan sam, otišao je najveći. Ma kakav Messi, kakav Ronaldo, Diego je bio veći od svih, on je mogao ono što nitko drugi nije - rekao nam je Ćiro Blažević, koji je tada bio hrvatski izbornik i dodao:</p><p>- Velika je čast bila da on dođe u Zagreb. S njim je u društvu doista bila sjajno.</p><p>S Davorom Šukerom igrao je u Sevilli.</p><p>- Šuker mi je pričao da mu je Maradona u Sevilli rekao: 'Vidim da si brz i spretan, ti samo trči, samo sprint, a loptu ćeš dobiti. Šefe, bio je okrenut leđima, a uvijek bih dobio loptu' - prepričava Ćiro, koji je s Maradonom bio u Novom Vindolskom 2005. godine. Bilo je to u lipnju. Radilo se o humanitarnoj utakmici za dom za nezbrinutu djecu "Braća Mažuranić" u Novom Vinodolskom. </p><p>- Igrao je za momčad koju sam ja vodio. Zabijao je kao lud, tada sam rekao da on nema milosti, da ne zna kad je utakmica prijateljska. Govorio kako je ovo najljepši kraj na svijetu, a onda je otišao u Beograd Srbima i rekao isto par dana kasnije. I nama i njima je uzeo po 100.000 maraka, ha,ha,ha,ha. Nahvalio je i nas i Srbe, napravio što je trebao - prisjeća se <strong>Ćiro.</strong></p><p>Prije početka Svjetskog prvenstva 1998. godine ga je nazvao Franjo Tuđman.</p><p>- Ćiro, hoću da uzmemo naslov svjetskog prvaka - to mi je rekao pokojni predsjednik, a ja sam mu uzvratio: 'Bit ćemo, samo mi kupite Maradonu'.</p>