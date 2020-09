Ćiro: Užas, Dinamo je izgubio od momčadi koja ima samo jednog kvalitetnog igrača. Ma ni to!

Nije mi jasno zašto je Zoran Mamić izvadio Lovru Majera, to je plemeniti igrač koji jednim potezom može riješiti utakmicu, rekao je Ćiro Blažević, koji smatra da je Dinamo ispao od puno slabije momčadi

<p>Kolovoz 2019. Isti ovaj <strong>Ferencvaros</strong>, ako ne i bolji, molio je dragog Boga da glavni sudac Ruddy Buquet odsvira kraj jer je opasno prijetilo da utakmicu završe sa šest, sedam komada u mreži. Srećom po njih, Petković je imao obzira, pa je promašio penal za 5-0. </p><p>Rujan 2020. Isti onaj Ferencvaros, ako ne i lošiji, dao je Dinamu dva komada i izbacio iz iz Lige prvaka. Limitirana momčad, koja bi u HNL-u hrabro držala sredinu ljestvice, izbacila je momčad kojoj je sve osim Lige prvaka neuspjeh. Razlika između Dinama iz 2019. i ovog 2020. je jasna - tada je na klupi bio <strong>Bjelica</strong>, sada je <strong>Zoran Mamić</strong>.</p><p>I, da, taj poraz, ako ništa drugo, stajao je Dinamo 25 milijuna eura. Iskreno, to vam je valjda jasno, teško da ima trenera koji bi na klupi preživio ovakav debakl. Ali, u Dinamu ionako rade po svom, a koliko je to dobro, pokazuje rezultat u Budimpešti. </p><p>- A jooooj, 20 milijuna eura! E, to je veliki novac - javio se Ćiro Blažević, između ostalog, bivši trener Dinama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bruno Petković reže tortu</strong></p><p>- Sine, jako mi je žao jer u Budimpešti je slabiji pobijedio jačeg. A kad je tako, onda je žalost duplicirana. Ne znam zašto je Mamić izvadio Majera, to je plemeniti igrač koji jednim potezom može riješiti utakmicu. Po meni, nije ga smio mijenjati. Jedino ako je bio ozlijeđen ili više nije mogao - kaže Ćiro.</p><p>Koliko znamo, nije bio ozlijeđen, a vjerojatno je mogao odigrati 90 minuta. Riječ je o igraču koji ima 22 godine i ako ne može u tim godinama trčati, neće moći nikada. </p><p>Ruku na srce, Dinamo je ispao od Mađara, što ne bi bila blamaža da je riječ o vaterpolu. Uostalom, sedam je puta Dinamo, do ove utakmice, igrao protiv Mađara i sedam puta prolazio. Ali, ovaj put nije išlo. Amaterski pristup, potezi koje nitko ne može razumjeti stajali su Dinama plasmana u Ligu prvaka.</p><p>- Dinamo je izgubio od momčadi koja ima jednog igrača, ma ni to. Evidentno je da je Dinamo puno jači, a nije pobijedio - rekao je Ćiro.</p><p>I to je to. Jasno kao dan. No, problem je što je dosta Dinamovih navijača nakon poraza u Budimpešti ostala ravnodušna. Nije to onaj Bjeličin Dinamo za kojeg se tražila karta više i koji se vratio u srca navijača. Prema ovom Dinamu, ma koliko to ružno zvuči, većina navijača je ravnodušna. Ispali, pa što?</p><p>- To je jedan problem koji već dugo traje, i mi dinamovci, nažalost, tu ne možemo ništa - zaključio je Ćiro. </p><p>Ne možemo mi, ali može Dinamo. Mogu početi čistiti klub od ljudi kojima tamo nije mjesto. Da se razumijemo, ima u Dinamu ljudi koji pošteno rade svoj posao i zaslužuju biti u klubu ma tko bio na vlasti. No takvi nisu u prvom planu, oni se ne ističu. U prvom planu su uvijek oni koji, ako se slažete, a ne mislimo na igrače, ne zaslužuju biti u Dinamu... </p>