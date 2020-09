Ispali iz Lige prvaka, sad slijede transferi! A Mamić je najgori Dinamov trener u Europskoj ligi

Zoki Mamić u 12 utakmica u skupini Europske lige skupio je dvije pobjede (Astra i Celtic), jedan remi (PSV) i devet poraza. Postotak bodova: 19,4 posto. Uz 26 primljenih golova, što je čak 2,17 po susretu

<p>U Osijeku je lakše raditi, ovdje uoči sezone imaš pokriveno 70 posto budžeta i ne ovisiš o ulasku u skupinu Europske lige. U Dinamu je pokriveno samo deset posto i svake godine ima stres da mora ući u grupnu fazu Lige prvaka. </p><p>Otkrio je to <strong>Nenad Bjelica</strong>. Trener koji je, nažalost, i sinoć mnogim Dinamovim navijačima toliko bio u mislima. Ne samo zato što je prije 14 mjeseci glatko izbacio isti ovaj Ferencvaros...</p><p>Da, Bjelica je Dinamova prošlost, a Mamić sadašnjost. I budućnost. Jer bez obzira na to koliko skup i bolan poraz u Budimpešti bio... buraz, siguran si!</p><p>No, Dinamo je ispadanjem iz Lige prvaka ostao bez lako moguće i 20-ak milijuna eura Uefina novca. Europska liga u blagajnu ne može donijeti ni upola toliko čak i da "plavi" pobijede sve utakmice u skupini. Kako to namiriti? Djelatnošću u kojoj su Mamići najbolji...</p><p>Ma, da se razumijemo, ni ulazak u Ligu prvaka ne bi jamčio ništa u pogledu transfera. I Livaković i Petković i Oršić i Gvardiol možda bi 'kidnuli' na prvu jaču ponudu i da je Dinamo pobijedio Ferencvaros i Molde. Ali klub bi se u toj situaciji, ohrabren značajnim Uefinim pogurancem, mogao postaviti neutralno, čak i reći "Ne može!" Ovako, kad će Uefin ček biti sirotinjski, i retorika će biti više u stilu "Ma hajde, pa to ti je dobar klub, dobra liga..." </p><p>Daleko od toga da je Dinamo pred bankrotom, ali htjeli - ne htjeli, standarde su povisili. Pa iz kluba je procurila priča kako je <strong>Kevin Theophile-Catherine</strong> (da, onaj čovjek koji je koštao klub osmine finala Lige prvaka) dobio novi ugovor na 900.000 eura godišnje! Usred korona krize i nakon silnih koketiranja s drugim klubovima i želje za odlaskom, povećana mu je plaća. Nadalje, Dinamo je tri mjeseca prije isteka roka vratio igračima onu trećinu plaće koju je zamrznuo na početku korona lock-outa i zbog toga potjerao Bjelicu.</p><p>A kako namiriti razliku između premija za Ligu prvaka i Europsku ligu? Prodaja <strong>Joška Gvardiola</strong> za 20-ak milijuna eura riješila bi sve, ali 18-godišnji stoper ne žuri, ne želi preskakati stepenice u razvoju i napraviti korak(e) unatrag. Livaković i Petković htjeli su pričekati Euro, gdje bi im cijena skočila kao izglednim članovima prvih 11 svjetskog doprvaka, ali sad je situacija takva da možda i 'ubrzaju korak' iz Maksimira. Dinamo ih neće sprječavati.</p><p>Ovoga je ljeta Dinamo zaradio 12 milijuna eura od transfera More, Kadziora i Šempera, ali je i potrošio četiri milijuna eura na Kastratija, Jakića, Tolića i Milića.</p><p>Ktome, pitanje je kad će gledatelji smjeti na europske utakmice, pogotovo napuniti stadion. Ali i - hoće li se onaj maksimirski ikad više smjeti napuniti! Dakle, i tu je Dinamo na financijskom gubitku, jer neće puniti tribine u Europskoj ligi kao protiv Fenerbahcea, Viktorije Plzen i Benfice.</p><p>Uefa je 2009. reformom natjecanja usmjerila prvake 'manjih' liga na drugu stranu od klubova iz najjačih liga. Znate li koliko je puta Dinamo otad ispao u ovoj fazi, u trećem pretkolu Lige prvaka? Četiri puta. Krunu Jurčića izbacio je Salzbug 2009., <strong>Velimir Zajec</strong> potpisuje epski debakl protiv Šerifa 2010., a zadnja dva - Zoki Mamić. Aalborg je 2014. šokirao Maksimir pobjedom 2-0 nakon domaćeg poraza 0-1, a sad je koban bio Ferencvaros. </p><p>Dobra vijest? Dinamo je nakon prošlog ispadanja u pretkolu Lige prvaka, od Young Boysa, izborio povijesno proljeće u Europi. Loša vijest? Tada je momčad vodio Bjelica, a sada Mamić. Koji ima najgori učinak u skupini Europske lige od svih Dinamovih trenera!</p><p>Dvaput je vodio momčad u EL i u 12 utakmica skupio dvije pobjede (Astra i Celtic), jedan remi (PSV) i devet poraza. Po dvaput od Ludogoreca, Černomoreca i Salzburga, te po jednom od Celtica, Astre i PSV-a. Postotak bodova: 19,4 posto. Uz 26 primljenih golova, što je 2,17 po susretu.</p><p>Bez brige, unatoč porazu u Budimpešti, nekako vjerujemo da su Dinamovi čelnici nekako skloni onoj 'treća sreća'. Barem kad je ovaj trener u pitanju...</p>