Ćiro, Zajec, Vaha, Čačić... nikad nisu s Dinamom slavili u Splitu! Kao ni posljednjih pet trenera...

Dinamo je stigao do ključnih utakmica sezone, pred "modrima" su na rasporedu dva velika derbija s Hajdukom, oba na Poljudu. Dva naša najveća kluba prvo će se ove subote obračunati u prvenstvu, a onda u srijedu sučeliti u polufinalu Kupa. I kako god ova dva derbija završe netko će biti pod velikim pritiskom, pozicija će se tresti ili Sergeju Jakiroviću ili Mislavu Karoglanu.

Sergej Jakirović na Poljudu želi prekinuti crni niz Dinamove struke, čak pet posljednjih trenera "modrih" nisu slavili u Splitu! Taj je niz započeo Damir Krznar (remi), a u tom stilu nastavili su Željko Kopić (remi i poraz), Ante Čačić (remi), Igor Bišćan (remi) i Sergej Jakirović (poraz). Dinamo tako na šest zadnjih Poljuda ima tek dva remija i četiri poraza.

Zagrepčani su samo jednom u HNL povijesti imali tako loš niz uoči gostovanja kod Hajduka, bilo je to kasnih 90-ih. Otto Barić je dobio Splićane vani u sezoni 1996/97., a onda su bez pobjeda na Poljudu ostali Marijan Vlak, Zlatko Kranjčar, Velimir Zajec, Ilija Lončarević i Osvaldo Ardiles. Svi su po jednom vodili Dinamo u Splitu, nitko u tom nizu tada nije dobio na Poljudu.

OK, Poljud je oduvijek za Dinamo najteže HNL gostovanje, to jasno pokazuju i brojke. Dinamo je (otkako je HNL-a) u službenim utakmicama 65 puta gostovao kod Hajduka, tu upisao 28 poraza, 21 remi i tek 16 pobjeda. A samo se dvaput dogodilo da su tri trenera uzastopce slavili u Splitu, prvi put to su uspjeli Mamić, Kranjčar i Petev, drugi put Jurčević, Bjelica i Mamić.

Zanimljivo, čak 13 Dinamovih trenera u HNL povijesti nikada nije slavilo u Splitu. A tu se nalaze i neka prilično velika trenerska imena, stručnjaci koji su s Dinamom lakoćom osvajali naslove, bili uspješni i na europskoj sceni. Derbi na Poljudu nikada nisu dobili Vlatko Marković, Ćiro Blažević, Ivan Bedi, Velimir Zajec, Osvaldo Ardiles, Zvonimir Soldo, Vahid Halilhodžić, Mario Cvitanović, Damir Krznar, Željko Kopić, Ante Čačić, Igor Bišćan i - Sergej Jakirović.

Najuspješniji Dinamov trener što se tiče splitskih gostovanja uvjerljivo je Zoran Mamić koji je čak pet puta (od ukupnih 16 pobjeda) slavio kod Hajduka. Nenad Bjelica je dvaput "osvajao" Poljud, dok su po jednu pobjedu na klupi Dinama u Splitu "potpisali" Otto Barić, Marijan Vlak, Ilija Lončarević, Josip Kuže, Branko Ivanković, Kruno Jurčić, Zlatko Kranjčar, Ivajlo Petev i Nikola Jurčević.