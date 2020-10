'Čista balkanska hladnoća, dao je završni dodir majstorskim plesom. Postat će fenomen...'

Postoji razlog zašto je on svjetska zvijezda i vlasnik Zlatne lopte. Modrić je u srijedu postigao gol protiv Shakhtara brutalnim udarcem. Vidjeli ste da na najopuštenije načine voli postići gol, sipa Marca hvalospjeve...

<p>Jedan lažnjak, brzi iskorak prema naprijed i lopta u rašljama. Tako je bilo protiv Šahtara, a protiv Barcelone je pripremio novu magiju. Prvo je zaplesao s golmanom Barce pa ga bacio na stražnjicu, a onda poslao loptu u mrežu vanjskim dijelom kopačke. Klasa za sebe.</p><p>Možda više nije izdržljiv i eksplozivan kao prije, možda ne može kao nekad odigrati nekoliko utakmica zaredom svih 90 minuta, ali i dalje je klasa za sebe.<strong> Luki Modriću </strong>je 20 minuta bilo dovoljno da pokaže zašto je jedan od najboljih veznjaka na svijetu već godinama. I to s 35 godina na leđima.</p><p>Real je u fantastičnom susretu pobijedio Barcelonu 3-1 i bacio ju na deseto mjesto, a sebi osigurao veliko slavlje. No ne bi to bilo to da nismo vidjeli neku magiju. Ne, nije Leo Messi u pitanju, već hrvatski LM. Bilo mu je dovoljno samo 20 minuta da pokaže koliko je bitan i potreban Realu i Zidaneu. </p><p>- Postoji razlog zašto je on svjetska zvijezda i vlasnik Zlatne lopte. Modrić je u srijedu postigao gol protiv Shakhtara brutalnim udarcem. Vidjeli ste da na najopuštenije načine voli postići gol. El Clasico je bio skoro riješen, ali Hrvat je htio dati završni dodir majstorskim plesom ispred Neta dok ga nije izludio i skoro dezorijentirao - opisali su kolege iz Marce Lukinu izvedbu protiv Barcelone.</p><p>Takvom lakoćom i elegantnošću je zaplesao s Netom, izbacio ga iz ravnoteže i zabio njegovim zaštitnim znakom.</p><p>- Neće proći mnogo vremena prije nego što njegov gol postane viralan i prije nego što možda postane fenomen na TikToku. Udarac vanjskim dijelom stopala djelovao je lagano, ali i dalje su tu bila dva Barcina braniča koje je trebalo savladati. Ništa lakše za bijelu 'desetku' kroz čije vene teče ledena krv. Čista balkanska hladnoća - piše Marca.</p><p>Velemajstor. Magija na djelu. Klasa. Sipali su komentatori epitete na njegov račun nakon još jednog trika iz njegova šešira. Iniesta je u njegovim godinama otišao u Japan, Xavi u Katar, Steven Gerrard u SAD, a on s 35 godina na leđima dijeli nogometne lekcije igračima koji bi trebali dominirati u budućnosti. I zato. Uživajmo u njegovoj magiji dok možemo...</p>