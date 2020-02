Čistio led pa stao na gol i u 42. fenomenalno debitirao u NHL-u

Kakav je bio vaš vikend, dobar? Pogledali tekme koje ste planirali, naručivali klopu izvana da se gnjavite s kuhanjem, odgledali sve što inače ne stignete na Netflixu? Kakav god bio, teško da vam je bio baš toliko dobar kao Daveu Ayresu iz Toronta.

'Ko je Dave Ayres? Do subote su to znali samo obitelj, prijatelji i kolege, a sad zna cijeli hokejaški svijet. Čovjek ima 42 godine, Kanađanin je pa, naravno, voli hokej. Ima normalan posao (održavanje jedne dvorane u Torontu), usput vozi 'Zamboni', onaj stroj za čišćenje leda na hokejaškim utakmicama, a kad stigne i brani za nižerazredne Toronto Marlies.

Povremeno u ulozi trećeg golmana glasovitih Toronto Maple Leafsa sudjeluju u treningu na kojem tu i tamo može barem donekle ostvariti svoj dječački san. Biti dio hokejaške profesionalne priče u klubu za koji navija otkad zna za sebe.

U subotu mu se taj san 100% ostvario na onaj klasični 'život priča najljepše bajke način'. Ali u 'krivom' dresu.

Dave je sjedio i gledao utakmicu njegovih Maple Leafsa i Carolina Hurricanesa. Gostima se ozlijedio jedan golman pa im se ozlijedio i drugi golman, trećeg sa sobom nisu doveli u Kanadu, a onda je - Daveu zazvonio mobitel.

Majstor je stao na gol Hurricanesa pred 20.000 ljudi u Scotiabank Areni, sa kacigom Maple Leafsa na glavi. Prva dva šuta - dva gola. Ali... Dave je trebao samo malo vremena da se privikne na činjenicu da je prije 10 minuta jeo kokice i bio gledatelj, a onda stao na gol.

Jer, Dave Ayres do kraja utakmice obranio svih osam udaraca u okvir njegovog gola, a Carolina Hurricanes su pobijedili Toronto Maple Leafs 6-3!

The Leafs just lost to their AHL’s team 42 year old zamboni driver in net who came in as the emergency backup goalie...



Congratulations to Dave Ayres on his first NHL win! 😂 pic.twitter.com/rTorzRM3Eg