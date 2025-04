Čitatelji 24sata u anketi odlučili tko je kriv za blamažu Dinama! 'Njima su samo euri na pameti'

Dinamo se porazom u Puli (1-0) doveo u tešku situaciju. Kladionice mu ne vjeruju da može obraniti naslov prvaka, superračunalo mu također ne vjeruje, a i navijači sve pesimističnije gledaju na mogućnost da "modri" u preostalih osam kola mogu ući u seriju pobjeda. Doveli su se u situaciju u kojoj čak i osam pobjeda možda neće biti dovoljno za naslov čime više ne ovise sami o sebi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:40 NK Istra 1961 vs GNK Dinamo Zagreb 3:0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Ispuštanje naslova bilo bi poprilično veliko iznenađenje, osobito zbog toga što je na početku prvenstva Dinamo ponovno izgledao kao "svemirski brod" za ostale u HNL-u. Potaknuti ulaskom u Ligu prvaka, u klupsku blagajnu uprihodili su rekordan iznos koji se samo nadovezao na sjajne rezultate u Europi.

No, novac koji su izvukli iz Europe nisu pretočili u uspjeh na domaćoj sceni.

- Hoćemo li dati kolektivne ostavke ako Hajduk na kraju sezone postane prvak? Nogomet je složena priča, težak sport u kojem nije uvijek lako pobjeđivati. I ako bi se maknuli ljudi iz izvršnog odbora, maknuo bih se i ja. Ali siguran sam da ćemo svi još dugo ostati u klubu, učiniti Dinamo još boljim i još jačim, znam da to možemo napraviti - rekao je predsjednik Dinama Velimir Zajec.

Zagreb: Održana redovna Skupština GNK Dinamo | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

To je izjavio sredinom prosinca na članskoj tribini, prije nego što je Nenad Bjelica pobijedio Varaždin, a potom nekoliko dana poslije dobio otkaz. Tada je zaostatak za Rijekom i Hajdukom iznosio sedam bodova. Deset utakmica poslije Fabio Cannavaro zaostaje za Splićanima osam, a za Riječanima sedam bodova. To je i najveći zaostatak "modrih" za prvim mjestom od čuvene "lige za bedaka" 2005. godine. Zbog svega navedenog pitali smo vas tko je kriv za blamažu Dinama. U anketi 24sata sudjelovalo je gotovo 30.000 navijača. Ponudili smo vam četiri opcije:

Fabio Cannavaro Uprava kluba Igrači Svi su zajedno odgovorni.

Premoćno je pobijedila posljednja opcija da su svi zajedno krivi za ovakvo stanje. Za nju je glasovalo 43 posto ispitanika. Drugi najpopularniji odabir bila je Uprava kluba. Fabio Cannavaro, koji vjerojatno neće dočekati kraj sezone na klupi "modrih", dobio je 13 posto glasova, dok najmanje navijača krivi igrače, svega 10 posto.

U komentarima ispod ankete pokrenula se rasprava navijača koji imaju podijeljena mišljenja. Najviše se diskutiralo o visokim plaćama igrača i vrhuške kluba. Koliko tko zarađuje možete pročitati OVDJE.

Ispod možete pročitati neke od komentara navijača:

"Smijeniti sve, predsjednika, upravu, trenera i igrače, makar jednu sezonu igrali drugu ligu, nema veze, ali postaviti potpuno druge, željne igre i dokazivanja, kojima nije samo do 'eurića'. A uprava i predsjednik neka budu na minimalcu pa bi se onda radilo drukčije".

"Zajec s plaćom između 7.000 i 10.000 eura, ovisno o bonusima i ostalim stvarima. Pa takvu plaću nemaju izvršni šefovi banaka u Hrvatskoj, niti premijer i predsjednik RH. Još će ispasti da je Mamić napravio manju štetu u odnosu na prihode koje je donio nego razne 'poštenjačine' i 'stručnjaci'".

"Tu se vrti veliki novac i to privlači sve, i one koji znaju i one koji ne znaju, a najviše je takvih koji ništa ne znaju o nogometu, ali znaju pričati".

"Kakve plaće imaju i što pokazuju na terenu, nema ama baš nikakve veze jedno s drugim. Totalno preplaćeni".

"Dinamo je krava muzara".