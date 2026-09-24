Kae ovo, frende? Pogledajte što o novom Maksimiru misli skoro 90% čitatelja 24sata u anketi!

U četvrtak je javnosti predstavljen projekt novog Maksimira, budućeg doma Dinama. Početak uklanjanja starog stadiona planiran je za 2027. godinu, dok bi gradnja novog trebala početi 2029. Na međunarodni arhitektonsko-urbanistički natječaj stiglo je 88 radova iz više od 20 zemalja, a pobjedničkim je proglašeno idejno rješenje milanskog studija VG13 Architects Studio Associato. Autori su za pobjedničko rješenje osvojili nagradu od 291.200 eura. Novi stadion trebao bi primati oko 35.000 gledatelja, a njegov će izgled znatno odudarati od brojnih modernih europskih arena.

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Odmah nakon predstavljanja u javnosti su se počele nizati reakcije, koje su mahom bile negativne. Internet su preplavili "memovi" koji ismijavaju talijanski koncept novog stadiona, a povodom toga pitali smo i vas, naše čitatelje, sviđa li vam se dizajn novog Maksimira. U anketi je sudjelovalo više od šest tisuća čitatelja, a rezultat je gotovo jednoglasan. Čak 90 posto anketiranih odgovorilo je da im se novi dizajn ne sviđa, dok je tek deset posto zadovoljno predstavljenim izgledom stadiona.

Rasprava o izgledu stadiona neće ostati samo na društvenim mrežama. Dinamo planira organizirati javnu tribinu posvećenu novom Maksimiru, na kojoj bi navijači trebali dobiti priliku iznijeti mišljenje i postaviti pitanja predstavnicima kluba. Tribina bi se trebala održati sljedećeg tjedna, a očekuje se i dolazak Zvonimira Bobana. Točan termin klub će objaviti naknadno.

Važno je za naglasiti kako predstavljeni renderi pritom još nisu konačna verzija stadiona. Tijekom daljnjeg projektiranja moguće su određene izmjene, no one zasigurno neće biti radikalne.