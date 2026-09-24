Obavijesti

Sport

Komentari 37
REZULTATI ANKETE

Kae ovo, frende? Pogledajte što o novom Maksimiru misli skoro 90% čitatelja 24sata u anketi!

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 3 min
Kae ovo, frende? Pogledajte što o novom Maksimiru misli skoro 90% čitatelja 24sata u anketi!
Foto: Grad Zagreb
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Rasprava o izgledu stadiona neće ostati samo na društvenim mrežama. Dinamo planira organizirati javnu tribinu posvećenu novom Maksimiru u koju će se moći uključiti i navijači

Admiral

U četvrtak je javnosti predstavljen projekt novog Maksimira, budućeg doma Dinama. Početak uklanjanja starog stadiona planiran je za 2027. godinu, dok bi gradnja novog trebala početi 2029. Na međunarodni arhitektonsko-urbanistički natječaj stiglo je 88 radova iz više od 20 zemalja, a pobjedničkim je proglašeno idejno rješenje milanskog studija VG13 Architects Studio Associato. Autori su za pobjedničko rješenje osvojili nagradu od 291.200 eura. Novi stadion trebao bi primati oko 35.000 gledatelja, a njegov će izgled znatno odudarati od brojnih modernih europskih arena.

POGLEDAJTE GALERIJU:

28
Foto: Grad Zagreb

Odmah nakon predstavljanja u javnosti su se počele nizati reakcije, koje su mahom bile negativne. Internet su preplavili "memovi" koji ismijavaju talijanski koncept novog stadiona, a povodom toga pitali smo i vas, naše čitatelje, sviđa li vam se dizajn novog Maksimira. U anketi je sudjelovalo više od šest tisuća čitatelja, a rezultat je gotovo jednoglasan. Čak 90 posto anketiranih odgovorilo je da im se novi dizajn ne sviđa, dok je tek deset posto zadovoljno predstavljenim izgledom stadiona.

Sviđa li vam se dizajn novog Maksimira?

ODGOVORI
Vidi rezultate

Rasprava o izgledu stadiona neće ostati samo na društvenim mrežama. Dinamo planira organizirati javnu tribinu posvećenu novom Maksimiru, na kojoj bi navijači trebali dobiti priliku iznijeti mišljenje i postaviti pitanja predstavnicima kluba. Tribina bi se trebala održati sljedećeg tjedna, a očekuje se i dolazak Zvonimira Bobana. Točan termin klub će objaviti naknadno. 

Važno je za naglasiti kako predstavljeni renderi pritom još nisu konačna verzija stadiona. Tijekom daljnjeg projektiranja moguće su određene izmjene, no one zasigurno neće biti radikalne.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 37
FOTO Ovo su supruge i djevojke 'vatrenih': Od veterinarke do pravnice i modne ikone
WAGSICE S DIPLOMOM

FOTO Ovo su supruge i djevojke 'vatrenih': Od veterinarke do pravnice i modne ikone

Nogometaše najčešće vežemo s manekenkama. Puno je takvih veza bilo kroz povijest. Ipak, naši reprezentativci su pokazali kako nisu svi isti
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
VIDEO Otkrili novi Maksimir! 'Nema kopije, on je ikoničan'
IDEJA TALIJANA

VIDEO Otkrili novi Maksimir! 'Nema kopije, on je ikoničan'

Novi stadion Maksimir od 200 milijuna eura s okolnim objektima imat će praznine između tribina. Pobjednik arhitektonsko-urbanističkog natječaja dolazi iz Milana, imat će neobičan dizajn

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026