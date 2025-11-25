City izgubio od Leverkusena bez Gvardiola. Kovačev Dortmund svladao Villarreal i ušao u top 5

Bayer Leverkusen je iznenadio Manchester City slavivši na Etihadu sa 2-0.Gosti su poveli u 23. minuti golom Alexa Grimalda nakon ubačaja Michela Kofane. "Apotekari" su u 54. minuti potvrdili vodstvo, Ibrahim Maza je ubacio, a Patrik Schick glavom pogodio za 2-0. "Građani" su u zaršnici pritisnuli, Pep Gvardiola je uveo u igru Haalanda i Cherkija, ali više nije bilo promjene rezultata. Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol nije nastupio, baš kao niti Mateo Kovačić koji je izvan stroja zbog ozljede.

Foto: Peter Powell

Borussia Dortmund, koju vodi hrvatski stručnjak Niko Kovač, je pobijedila Villarreal sa 4-0 ostvarivši treću pobjedu. Domaćin je poveo u posljednjim sekundama prvog dijela golom Serhoua Guirassyja koji se najbolje snašao u gužvi u kaznenom protoru pogodivši glavom za vodstvo njemačkog sastava.

Možda i ključni trenutak susreta dogodio se u 53. minuti kada je gostujući kapetan Foyth na gol crti rukom zaustavio loptu skrivivši kazneni udarac, a pritom i zaradio isključenje. Guirassy je pucao, Luiz Junior obranio, ali se lopta ponovo odbila do napadača njemačkog sastava koji je lagano poentirao za 2-0. Pet minuta kasnije sve je bilo gotovo, Karim Adeyemi je pogodio za 3-0. Borussia je u 81. minuti dobila novi kazneni udarac, ali je Fabio Silva pogodio prečku. Konačnih 4-0 postavio je Daniel Svensson u petoj minuti nadoknade.

Foto: Leon Kuegeler

Juventus je na gostovanju u Norveškoj pobijedio Bodo / Glimt sa 3-2. Norvežani su poveli u 27. minuti. Berg je izveo korner, Kasper Hogh je dobro skočio prebacivši loptu na drugu stativu gdje je natrčao Ole Blomberg zabivši za 1-0. Juve je uspio izjednačiti na otvaranju drugog dijela golom Loisa Opende. Torinska "Stara dama" je okrenula rezultat u 59. minuti golom Westona McKenniea. No, domaćin je uspio izjednačiti u 85. minuti golom Sondrea Feta iz kaznenog udarca nakon što je prekršaj skrivio Cabal oboriviši Auklenda. U posljednjim trenucim susreta Juve je ipak izborio pobjedu, a gol odluke zabio je Jonathan David.

Foto: Stian Lysberg Solum/NTB via REUT

Olympique Marseille je preokretom stigao do 2-1 pobjede protiv Newcastle Uniteda. Gosti su poveli već u šestoj minuti golom Harveyja Barnesa. Izjednačio je Pierre-Emerick Aubameyang nakon svega 19 sekundi drugog dijela. Darryl Bakola je uputio loptu prema Aubameyangu, gostujući vratar Nick Pope je nepotrebno izašao izvan kaznenog prostora, što je gabonski napadač iskoristio, zaobišao ga i iz teške pozicije sa strane zabio za 1-1. Samo četiri minute kasnije Aubameyang je okrenuo rezultat pogodivši za vodstvo domaćina nakon ubačaja Timothyja Weaha. Bila je to druga pobjeda OM-a i drugi poraz "Svraka".

Napoli je sa 2-0 porazio Qarabag. Talijanski prvak je do prednosti mogao doći u 56. minuti, međutim Mateusz Kochalski je obranio jedanaesterac Rasmusa Hojlunda. Deset minuta kasnije Scott McTominay je nakon ubačaja iz kornera ipak doveo Napoli u vodstvo. Korak bliže pobjedi domaćin je stigao u 72. minuti kada je Marko Janković nespretno skrenuo loptu u vlastitu mrežu. Slavia Prag i Athletic Bilbao su odigrali bez golova.