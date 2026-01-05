Obavijesti

UPITAN ZA MUNDIJAL

City objavio najgore vijesti: Joško Gvardiol je slomio nogu!

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Phil Noble/REUTERS

Veliki šok za hrvatsku reprezentaciju. Joško Gvardiol slomio je tibiju na desnoj nozi i upitan je za Svjetsko prvenstvo. 'Krajem tjedna otići će na operaciju', objavio je City

Kada je legao na travnjak i nemoćnim izrazom lica pogledao liječnike Manchester Cityja, bilo je jasno da je nešto ozbiljno u pitanju. Joško Gvardiol šepajući je napustio teren u derbiju protiv Chelseaja, a dan kasnije, nažalost, crne slutnje su se obistinile.

Pokretanje videa...

Joško Gvardiol 00:39
Joško Gvardiol | Video: 24sata Video

Engleski klub objavio je kako je hrvatski nogometaš slomio tibiju na desnoj nozi i pred njim je dug oporavak. Sezona je za njega vrlo vjerojatno završila jer za oporavak od ovakve vrste ozljede potrebno do šest mjeseci, a to znači da ga čeka utrka s vremenom za nastup na Svjetskom prvenstvu. Ako se i oporavi na vrijeme, pitanje je koliko dugo će mu trebati za povratak u formu. 

- Manchester City može potvrditi da je Joško Gvardiol zadobio prijelom tibije na desnoj nozi. Ozljedu je zaradio u drugom poluvremenu nedjeljne utakmice Premier lige protiv Chelseaja, koja je završila 1:1. Branič će krajem ovog tjedna otići na operaciju, a liječnici će nastaviti s detaljnim pregledima kako bi utvrdili puni opseg ozljede i očekivani tijek oporavka. Svi u klubu Jošku žele što brži oporavak, a na klupskoj stranici redovito će se objavljivati informacije o njegovoj rehabilitaciji - objavio je City.

Trenutak ozljede pogledajte OVDJE 

Manchester City v Chelsea - Premier League - Etihad Stadium
Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

Ne treba niti napominjati koliki udarac bi za reprezentaciju bio njegov izostanak s Mundijala. Postao je nezamjenjiv još otkako je debitirao za 'vatrene' 2021. godine, od tada je skupio 46 nastupa i zabio tri gola, a igrao bi ono što god bi Zlatko Dalić zatražio, u srcu obrane ili lijevog beka. U međuvremenu je ostvario transfer u City i postao jedan od najboljih obrambenih igrača na svijetu, miljenik Pepa Guardiole i adut na kojeg se uvijek mogao osloniti.

Zagreb: Trening hrvatske nogometne reprezentacije
Zagreb: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Matija Habljak/PIXSELL/

Gotovo dvije godine nije imao problema s ozljedama, bio je kao stroj, što je jednom rekao i sam trener Cityja, no nažalost, nagomilani umor i ogromna minutaža, u kombinaciji s nezgodnim padom, učinili su svoje. Doživio je tešku ozljedu zbog koje je upitan njegov nastup na SP-u. 

