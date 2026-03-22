Obavijesti

Sport

Komentari 0
GUARDIOLA SLAVI

City osvojio prvi trofej sezone!

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Matthew Childs

Manchester City pobijedio je Arsenal (2-0) na Wembleyju i osvojio deveti ligaški kup. Junak susreta bio je Nico O'Reilly s dva gola za City. Kovačić je susret odgledao s klupe za pričuve, a Gvardiol je još uvijek ozlijeđen

Nogometaši Manchester Cityja osvojili su po deveti put u svojoj povijesti engleski Liga kup, u finalnom dvoboju na Wembley stadionu svladali su Arsenal s 2-0. Junak utakmice bio je Nico O'Reilly (21) koji je postigao oba pogotka za klub iz Manchestera.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Guardiola oduševljen Joškom: Ne želim zamisliti što bi bilo bez Gvardiola. Pravi sam sretnik
Arsenal je bolje otvorio utakmicu te je u uvodnih nekoliko minuta imao dvije jako dobre šanse. Potom je Manchester City uspostavio ravnotežu i prilično se oprezno igralo sve do kraja prvog dijela. Najbolju šansu imao je Haaland u 45. minuti, ali je glavom iz blizine pucao neprecizno.

Carabao Cup - Final - Arsenal v Manchester City
Foto: Toby Melville

Od starta drugog poluvremena igrači iz Manchestera su pritisnuli velikog suparnika, a do vodstva su došli nakon točno sat vremena igre. Nakon ubačaja Cherkija loše je reagirao golman Arsenala Kepa kojem je lopta ispala iz ruku, a najbrže je reagirao O'Reilly i iz blizine pogodio za 1-0 Manchester Cityja. Gol pogledajte OVDJE.

Carabao Cup - Final - Arsenal v Manchester City
Foto: Paul Childs

Samo četiri minute kasnije prednost je povećana. Nakon lijepe akcije glavom je poentirao Nico O'Reilly zabivši drugi put, za 2-0. Drugi gol braniča pogledajte OVDJE. Arsenal je do kraja napadao i pokušao zakomplicirati dvoboj. Calafiori je u 78. pogodio vratnicu, a Gabriel gredu u 88. minuti, ali dalje od toga nije stigla vodeća momčad Premier lige. 

Carabao Cup - Final - Arsenal v Manchester City
Foto: Paul Childs

Hrvatski nogometaš Mateo Kovačić ostao je na klupi za pričuve Manchester Cityja, dok zbog ozljede Joška Gvardiola nije bilo u kadru.

Liverpool je rekorder po broju osvojenih trofeja Liga kupa, ima ih okruglih deset u svojoj povijesti. Manchester City sada ima devet naslova pobjednika, a slavio je prvi puta nakon 2021. godine. Manchester United šest je puta slavio u Liga kupu, Chelsea i Aston Villa po pet puta, dok Arsenal ostaje na dva naslova, 1987. i 1993. godine.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Procurile fotografije raskošne svadbe: Kustiću je kum Damir Mišković, pjevala klapa Intrade
DETALJI VJENČANJA

Procurile fotografije raskošne svadbe: Kustiću je kum Damir Mišković, pjevala klapa Intrade

Raskošna svadba Marijana Kustića i Nike Perenčević okupila brojne slavne goste! Klapa Intrade zabavljala uzvanike, a kumirao Damir Mišković
VIDEO Gorica - Rijeka 4-0: Bogojević hat-trickom uništio bivši klub! Nije slavio golove
POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Gorica - Rijeka 4-0: Bogojević hat-trickom uništio bivši klub! Nije slavio golove

Bogojević je došao u Goricu prije mjesec dana upravo iz Rijeke, a danas je bivšem poslodavcu pokazao da ga se možda i olako riješio. Zabio je tri gola i igrač je utakmice, a golove nije slavio iz poštovanja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026