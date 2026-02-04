Obavijesti

ENGLESKI LIGA KUP

City pobijedio 'Svrake' i sredio susret s Arsenalom u finalu...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Jason Cairnduff

Manchester City i Arsenal odmjerit će snage u finalu Liga kupa na Wembleyju! City uvjerljivo izbacio Newcastle, dok je Arsenal nadjačao Chelsea u dramatičnom srazu

U finalu engleskog nogometnog Liga kupa, 22. ožujka na Wembleyju igrat će Manchester City i Arsenal. City je u srijedu u uzvratnom susretu polufinala pobijedio Newcastle United sa 3-1 potvrdivši 2-0 slavlje na St James Parku. "Građani" su sav posao obavili u prvih pola sata susreta postigavši tri gola.

Carabao Cup - Semi Final - Second Leg - Manchester City v Newcastle United
Foto: Jason Cairnduff

Omar Marmoush je načeo "svrake" u sedmoj minuti, u 29. minuti je egipatski napadač zabio i drugi gol, da bi tri minute kasnije Tijjani Reijnders pogodio za 3-0. Poraz Newcastlea ublažio je Anthony Elanga u 72. minuti. Hrvatski reprezentativci Mateo Kovčić i Joško Gvardiol odsutni su zbog ozljeda nisu konkurirali za sastav domaćina.

City će u finalu igrati protiv Arsenala koji s dvije pobjede izbacio Chelsea. U prvom susretu igranom na Stamford Bridgeu, "Topnici" su slavili 3-2, a uzvratnom dvoboju u utorak su pred svojim navijačima pobijedili sa 1-0. Gol odluke zabio je Kai Havertz u sedmoj minuti nadoknade.

Za City će to biti deseto finale, a do sada je slavio osam puta, posljednji put 2021. S druge strane Arsenal je u Liga kupu pobijedio dva puta, posljednji put prije ček 33 godine. Još šest puta je londonski sastav gubio u finalima. Spomenimo i kako je Liverpool rekorder s 10 naslova pobjednik Liga kupa.

