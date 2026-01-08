City puni bolnice, a na terenu je velika kriza. Legenda oplela bez zadrške: 'Kakav udarac u rebra'

Manchester City proživljava najteži početak godine u dugo vremena. Treći uzastopni remi u Premier ligi, ovoga puta 1-1 kod kuće protiv Brightona, produbio je krizu rezultata, ali i onu puno opasniju - krizu s ozljedama. Bez teško ozlijeđenog Joška Gvardiola i još nekolicine ključnih braniča, momčad Pepa Guardiole izgledala je ranjivo, a engleski mediji već su ih počeli otpisivati iz utrke za naslov, dok Arsenal ima priliku pobjeći na ogromnih osam bodova prednosti.

Samo tjedan dana u 2026., a na Etihadu kao da se srušio svijet. Nakon remija sa Sunderlandom i Chelseajem, očekivala se pobjeda protiv neugodnog Brightona, no "građani" su ponovno pokazali stare boljke, neefikasnost pred golom i krhku obranu. Erling Haaland je zabio 150. gol za klub iz penala u 41. minuti, ali to je bila slaba utjeha. Pozitivna i hrabra igra Brightona nagrađena je u 60. minuti kada je Kaoru Mitoma preciznim udarcem s ruba šesnaesterca matirao Gianluigija Donnarummu za konačnih 1-1.

Guardiola u problemima do grla

City je u završnici opsjedao gol gostiju, ali Haaland i Rayan Cherki promašili su ono što inače ne promašuju. Norvežanin je, nakon sjajne asistencije Cherkija, pucao ravno u golmana Barta Verbruggena iz idealne pozicije, a njegova nevjerica nakon promašaja najbolje je oslikala frustraciju koja se uvukla u redove prvaka. Prema statistici, City je stvorio prilike čija je vrijednost "očekivanih golova" (xG) bila 2,38, ali zabili su samo jedan.

Nakon utakmice, Pep Guardiola pokušao je zadržati mirnoću, ali nije mogao sakriti razočaranje. Pohvalio je igru, ali je prstom upro u realizaciju.

​- Sviđa mi se kako smo igrali, zaista mi se sviđa! Puno novih igrača, puno dobrih stvari, ali ne zabijamo golove. Previše je čistih prilika, a ne radi se o jednom, dvojici ili trojici igrača, već o svima u napadu. Stvaramo puno, ali nažalost nismo mogli zabiti. A zabijanje golova dio je tvog posla - rekao je Guardiola.

Ovo je tek treći put u njegovoj veličanstvenoj trenerskoj karijeri da je zabilježio tri uzastopna ligaška remija. Problemi su očiti, a raspored nemilosrdan. Slijede utakmice u FA kupu protiv Exeter Cityja i Liga kupu protiv Newcastlea prije velikog gradskog derbija protiv Manchester Uniteda 17. siječnja.

Kriza koja prijeti uništenjem sezone

Ipak, puno veći problem od promašenih prilika je katastrofalna situacija s ozljedama koja je poharala obranu. Utakmica protiv Chelseaja prošlog vikenda ostavila je stravične posljedice. Joško Gvardiol pretprpio je frakturu tibije, zbog čega ga čeka operacija i višemjesečni oporavak, a neki se pribojavaju da bi sezona za njega mogla biti i gotova. Kao da to nije bilo dovoljno, u istoj se utakmici ozlijedio i njegov partner iz obrane, Rúben Dias, koji će zbog problema s tetivom koljena izbivati četiri do šest tjedana.

Kad se tome doda da je John Stones već duže vrijeme izvan stroja, Guardiola je ostao bez ijednog standardnog stopera. Protiv Brightona je morao improvizirati, pa je u srce obrane postavio 21-godišnjeg Abdukodira Husanova te 20-godišnjeg debitanta Maxa Alleynea, mladića kojeg je klub hitno povukao s posudbe iz Watforda samo dva dana prije utakmice. Alleyne je, unatoč svemu, odigrao vrlo dobru utakmicu i zaradio pohvale trenera.

​- Max je stigao prije dva dana, odradio je jedan trening. Zahvalan sam Watfordu jer su mu pomogli da odraste kao nogometaš. Bio je brz, izniman na lopti. Nažalost, nismo mu mogli podariti pobjedu u debiju, ali imat će ih mnogo u budućnosti - poručio je Guardiola.

Lista ozlijeđenih tu ne staje. Krilni napadač Savinho izbivat će do dva mjeseca, Mateo Kovačić je i dalje izvan stroja, a City je spao na samo 13 zdravih seniorskih igrača u polju.

Foto: Jason Cairnduff

Engleski mediji ne štede prvake

Engleski mediji, očekivano, nisu imali milosti. Naslovi vrište o "raspadu utrke za naslov" i "krizi koja uništava snove". Legendarni branič Manchester Uniteda i sadašnji komentator Sky Sportsa, Gary Neville, slikovito je opisao situaciju.

​- Ovo se čini kao veliki tjedan. Remi Manchester Cityja kod kuće protiv Brightona djeluje kao još jedan udarac u rebra. Ljudi u Arsenalu večeras će ići na spavanje vrlo samouvjereni uoči svoje velike utakmice - rekao je Neville.

Daily Mail piše o nervoznoj atmosferi na stadionu, pa čak i o tisućama praznih sjedala, što ukazuje na određenu apatiju među navijačima. Ističu i svađu na rubu terena između Guardiole i mladog, energičnog trenera Brightona, Fabiana Hurzelera, što samo potvrđuje da su živci u taboru "građana" itekako tanki. Brighton, koji je neporažen u posljednja četiri susreta s Cityjem, polako postaje njihova "crna mačka".

Dok se čeka dolazak pojačanja u napadu, Antoinea Semenya iz Bournemoutha za 75 milijuna eura, postavlja se pitanje može li jedan igrač popraviti sve probleme. Cityju curi na sve strane, a Arsenal ima priliku zadati udarac od kojeg bi se Guardiolina momčad teško oporavila. Siječanj je tek počeo, a za Manchester City sezona već visi o koncu.