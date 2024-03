Član Dinamova IO-a: Šokiran sam, naši članovi nisu glasovali po savjesti nego po šalabahteru

Velimir Zajec uvjerljivo je pobijedio Otta Barića, ali to je tek prvi korak prema preuzimanju Dinama. To znači da će Zajec i 25 ljudi s njegove liste ući u skupštinu, gdje ih čeka aktualni predsjednik Mirko Barišić i 34 njegovih ljudi. Da bi Zajec postao čelni čovjek, nedostaje još koji glas, koji 'prebjeg' iz Barišićeva tabora. Kakvih navijači imaju, uvjereni su u to čim su vidjeli Barišićevu listu.

- Ovo je jedan od najvažnijih dana u Dinamovoj povijesti - uskliknuo je član izvršnog odbora sa Zajecove liste Dubravko Skender pa u intervjuu za Novu TV nastavio:

Pokretanje videa... 04:20 velimir zajec izjava | Video: 24sata/Video

- Sad očekujem da skupštinari slušaju članove kluba, koji su rekli svoje, da žele nove ljude, lidera koji ima viziju i spreman je povesti Dinamo u novo doba. Pobjedu kapetana svih kapetana i da opet kaže 'Imamo Dinamo!'

On je, kao član IO-a, sudjelovao u izboru Barišićeve liste. Na kojoj se, iznenađujuće, nisu našli Dragutin Kamenski i Vladimir Gašparović, dosad istaknuti članovi Dinamove vlade, ali koji su u posljednje vrijeme koketirali s navijačima.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Sramota! Šokiran sam i razočaran što većina članova izvršnog odbora nije glasovala po svojoj savjesti nego prema unaprijed pripremljenom šalabahteru! Kakvu poruku javnosti i navijačima šalju kad su prekrižili Kamenskog, jednog od najvećih hrvatskih poduzetnika, kojeg je sam Barišić zvao da pomogne klubu u projektu novog stadiona? Kakvu su poruku poslali kad su prekrižili prof. dr. Vladimira Gašparovića, koji je nedavno spasio Barišića od smjene? - ljutit je Skender, koji je zaključio:

- Bit će tu još svega...