Član Dinamove skupštine: Ovo nije kraj 'Mamićeve ere', već kraj jednog modela upravljanja

Mnogi su četvrtak najavljivali kao 'Dan D' koji će odrediti budućnost Dinama, no sve je rezultiralo cirkusom u režiji doktora, pravnika, profesora, same 'elite hrvatskog društva'. Vrijeđanje, upadanje u riječ, prepirke, degutantno ponašanje na skupštini koja je prekinuta nakon dva sata nakon što su pripadnici Mamićeve struje napustili dvoranu u Sheratonu. Nije bilo kvoruma pa se o ničemu nije niti moglo odlučivati.

Mirko Barišić tako ostaje predsjednik kluba, u upravi su Vlatka Peras i novopridošli Dario Šimić, a kako je za funkcioniranje uprave potreban i treći član, o njemu će Izvršni odbor odlučiti u subotu.

I dan nakon svi pričaju o skupštini, a na HRT-u je u 'temi dana' gostovao jedan od sudionika jučerašnje 'predstave' i član skupštine, Mladen Vedriš, političar i ekonomski stručnjak.

Je li ovo kraj Mamićeve ere?

- Mislim da su to preteške riječi. Ovo je kraj jednog razdoblja u Dinamu, dolazi nova Skupština, novi statut. Ti novi ljudi, statut i koncepcija kluba moraju odgovarati vremenu u kojemu živimo. Bili smo u razdoblju gdje je Dinamo ostvarivao izuzetne sportske i financijske rezultate. No taj jedan model koji je dosad bio došao je do svoga kraja, tako da bi prije govorio o kraju modela upravljanja, nego što bih to personalizirao vezano uz jednu osobu.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kakav će biti taj novi model?

- Moraju se pogledati statuti klubova u zemljama koje su nam bliske, Njemačka, Austrija i slično. Dionici kluba moraju biti uključeni, sigurno i predstavnici Grada, koji sudjeluju s infrastrukturom, zaslužni sportaši, prominentni predstavnici navijača, sponzori.. Kako pronaći ravnotežu odnosa među njima, to je za razgovor.

Što kaže na ideju koju promoviraju navijači, jedan član, jedan glas?

- To je jedan od modela, no neka nama bliska iskustva sa sličnim modelom pokazuju poteškoće u upravljanju na taj način. Ako se napravi statut na osnovi toga da svi koji vole klub budu odgovarajuće zastupljeni, klub ima dobru budućnost u organizacijskom smislu, a to je presudno za sportski uspjeh.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kako zaštiti klub i budžet koji je "težak" oko 65 milijuna eura?

- To se jedino može ostvariti ako ste najbolji, ako igrate u Europi, onda vaši igrači vrijede znatno više. To je prava bitka, a za nju klub treba biti dobro organiziran.

Hoće li biti član novog Izvršnog odbora?

- Do daljnjega nema Izvršnog odbora, moj dominantni angažman, ako će ga biti, bit će vezan za izgradnju stadiona, jer je to šira, gradska i nacionalna priča, zaključio je Vedriš.

