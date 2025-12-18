Član zlatne generacije Milana komentirao Modrića: 'Podsjeća me na Gattusa iz mojih dana'

Nekadašnji nogometaš i talijanski reprezentativac Marco Simone (56) nahvalio je u intervjuu za talijansku Gazzettu kapetana 'vatrenih' Luku Modrića (40). Talijan za najboljeg hrvatskog nogometaša ima samo riječi hvale.

- Možete vidjeti da nogomet igra s istim entuzijazmom kojeg je imao prije nego je postao poznat. On nije običan nogometaš, već rođeni prvak koji je osvojio sve što je moguće s Real Madridom. Možete vidjeti po njemu da posjeduje istinsku strast prema nogometu.

Foto: Marco Simone Instagram

Komentirao je i Modrićeve suigrače te kako osvajač Zlatne lopte spada u posebnu kategoriju.

- Rafa Leao mi je trenutačno najdraži nogometaš u Milanu. Tu su sjajni pojedinci poput Mikea Maignana i Christiana Pulišića, a Luka Modrić je u posebnoj skupini koja je iznad njih.

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Podsjeća ga na srčanog nogometaša i izbornika Italije Gennara Gattusa.

- Sa strašću kojom igra podsjeća me na Gattusa iz mojih dana. Navijači osjete njegov trud i želju i obožavaju ga."

Marco Simone u karijeri je igrao za Milan s kojim je osvojio Ligu prvaka 1994. te Como, PSG, Monaco, Nicu i nekoliko niželigaša. Nakon igračke karijere, koju je završio 2006., bacio se u trenerske vode, a zadnji posao u muškom nogometu imao je u francuskom niželigašu Châteaurouxu 2021. godine. Trenutačno je trener ženskog tima Monaca.