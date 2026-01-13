Clippersi opet pobijedili: Zubac dominirao u skoku, a čudesni Harden ostvario novi uspjeh...

Noć s ponedjeljka na utorak u NBA ligi donijela je pregršt uzbuđenja, a obilježili su je povijesni doseg Jamesa Hardena, nastavak lošeg niza Los Angeles Lakersa u kalifornijskom derbiju protiv Sacramenta te pobjeda desetkovanih Dallas Mavericksa. Harden se upisao u anale kao deveti najbolji strijelac u povijesti lige, dok su Lakersi zabilježili već sedmi poraz u posljednjih jedanaest utakmica.

Harden ispisao povijest u pobjedi Clippersa

Los Angeles Clippersi su na svom parketu svladali Charlotte Hornetse 117-109, no rezultat je ostao u sjeni nevjerojatnog postignuća Jamesa Hardena. Legendarni branič je početkom treće četvrtine zabio tricu kojom je preskočio Shaquillea O'Neala na vječnoj ljestvici najboljih strijelaca i zauzeo deveto mjesto. Harden je utakmicu završio s ukupno 28.598 koševa u karijeri, nadmašivši O'Nealovih 28.596.

Ovo je samo još jedan dragulj u kruni Hardenove impresivne karijere. Ove sezone proživljava drugu mladost i bilježi najviše koševa u prosjeku još od sezone 2019./20. Osim što je sada u top deset strijelaca, Harden je i dvanaesti najbolji asistent te drugi najbolji tricaš svih vremena, odmah iza Stephena Curryja. Sljedeći na ljestvici strijelaca je Wilt Chamberlain s 31.419 koševa, što znači da Hardena čeka strm uspon do osmog mjesta.

Ivica Zubac odigrao je solidnu partiju. U 27. minuta zabio je devet koševa te ostvario 11 skokova, od čega tri napadačka, i dvije asistencije. NAjviše koševa u redovima Clippersa zabio je Kawahi Leonard, 35.

Kingsi deklasirali Lakerse i gurnuli ih dublje u probleme

U Sacramentu je odigran kalifornijski derbi u kojem su domaći Kingsi nadigrali Los Angeles Lakerse 124-112. Bila je to jednosmjerna utakmica u kojoj je Sacramento iskoristio sve slabosti suparnika, prije svega katastrofalnu obranu perimetra i manjak atleticizma kod Lakersa. Kingsi su vodili od samog početka i ni u jednom trenutku nisu ispuštali kontrolu nad rezultatom.

Junak pobjede bio je Malik Monk koji je odigrao fantastičnu utakmicu. Zabio je 26 koševa uz čak sedam pogođenih trica. Kingsi su kao momčad ubacili 17 trica, dok su se Lakersi mučili s vanjskim šutom, pogodivši samo osam od 36 pokušaja. Jedina svjetla točka u poraženoj momčadi ponovno je bio Luka Dončić, koji je zabio 42 koša, no ni njegova dobra partija nije bila dovoljna za ništa više od časnog poraza.

Ovaj poraz dodatno je produbio krizu u redovima Lakersa, kojima je to bio već sedmi neuspjeh u zadnjih jedanaest susreta. Na meti kritika našao se i trener JJ Redick, kojem se zamjera odluka da u rotaciju ne uvrsti zdravog Ruija Hachimuru, što se, prema ocjenama analitičara, odmah pokazalo kao pogreška.

Desetkovani Mavsi na krilima novaka srušili Netse

U Dallasu su Mavericksi bez čak tri ozlijeđena startera svladali Brooklyn Netse 113-105. Momčad iz Teksasa bila je lišena usluga Anthonyja Davisa i P.J. Washingtona Jr., Kyriea Irvinga zbog čega su priliku dobila i tri igrača s dvostranim ugovorima. Ipak, i u takvom sastavu uspjeli su prekinuti niz od dva poraza.

Ulogu vođe preuzeo je prvi izbor drafta, novak Cooper Flagg, koji je odigrao utakmicu karijere. Mladić je bio nezaustavljiv i završio je dvoboj s 27 koševa, pet skokova, pet asistencija i tri ukradene lopte. Veliku pomoć imao je u Najiju Marshallu koji je dodao 22 koša i devet asistencija, dok je veteran s klupe Klay Thompson ubacio 18 koševa, uključujući šest trica.

Ovim porazom Netsi su produžili svoj crni niz na četiri utakmice. Nije im pomogla ni sjajna večer Michaela Portera Jr.-a, koji se vratio nakon odmora i zabio 28 koševa uz devet skokova. Brooklyn je pokazao premalo da bi ugrozio inspirirane i borbene Maverickse.