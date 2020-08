Čolak na rubu suza: Ovo je za mamu, sve je gledala s neba...

<p>Rijeka je po šesti put u svojoj povijesti osvojila hrvatski Kup. I sa šest se 'Rabuzinovih sunca' izjednačila s Hajdukom. Bila je to zanimljiva utakmica na Šubićevcu, Lokomotiva je bila bolja i više prijetila, ali su Riječani dočekali svojih pet minuta, pa preko Halilovića stigli do vrijednog trofeja.</p><p>- Digao sam taj trofej, on je bio za sve naše navijače koji su gledali utakmicu u Rijeci, pred TV ekranima. Ali, ovo je trofej za cijeli klub, za našeg Franka Andrijaševića, ali i za moju mamu koja je sve ovo gledala s neba. Hvala svima koji su nas podržali, sve smo dali za ovaj Kup, hvala i našim obiteljima - rekao je poslije utakmice u suzama <strong>Antonio Čolak</strong> koji je početkom ovoga tjedna ostao bez majke.</p><p>Junak utakmice bio je strijelac <strong>Tibor Halilović</strong>.</p><p>- Pokazali smo karakter i kvalitetu, to je kod nas uvijek neupitno. Moj gol? Ma od Pavičića uvijek mogu očekivati takvo dodavanje, derao sam se, vikao mu, hvala mu na toj asistenciji, on je iz te situacije mogao pucati. Na kraju sam ja zabio taj gol, nema boljeg osjećaja. Odlično se osjećam, sezona je bila duga i naporna, u nekim nas je trenucima pomazila sreća - pričao je <strong>Halilović</strong>, pa dodao:</p><p>- Ali, imali smo tijekom sezone dobrih perioda kada nismo pobjeđivali, tako smo izgubili i 2. mjesto. U dobroj smo formi došli na finale Kupa, prije toga pobjeđivali i Dinamo i Hajduk, to nije mala stvar. Vjerovali smo u sebe. Pobjedu poklanjam svim našim navijačima, Franku Andrijaševiću, obitelji i curi. Ali i našem <strong>Čolaku</strong>, svi znamo što mu se ovih dana dogodilo u obitelji.</p><p>Trener <strong>Simon Rožman </strong>je stigao do prvog trofeja s Rijekom...</p><p>- Meni je ovo vrh vrhova, bila je ovo stresna sezona, puno je vanjskih stvari utjecalo na sve ovo. Mlada smo ekipa, neću ni nabrajati što nam se sve događalo tijekom sezone, ali imali smo podršku uprave, ona je znala što želi. Odlično smo radili, promovirali mlade igrače, htjeli ovaj trofej. Sretan sam zbog kluba, grada i naših navijača, nije sve bilo idealno, ali smo se izborili za sve. Ovo je važan trofej, učimo na nekim pogreškama, ali sada imamo Kup - rekao je <strong>Rožman</strong>, pa iskreno priznao:</p><p>- Taman smo htjeli mijenjati Pavičića, već je Yateke bio spreman, ali je onda <strong>Pavičić </strong>sve riješio. Čekali smo taj gol, zabili ga na vrijeme. Trpili smo do kraja, imali sreće, zasluženo osvojili Kup.</p><p><strong>Domagoj Pavičić</strong> lijepom je asistencijom za Halilovića praktički 'riješio' utakmicu...</p><p>- Otvorilo se u akciji i drago mi zbog toga ali i cijele momčadi. U jednom trenutku rijetki vjerovali u nas a mi osvojili kup i treće mjesto. Meni je drugi za redom Kup, velika stvar za cijeli klub i grad. Možemo ići slaviti svi - kaže <strong>Pavičić</strong>.</p>