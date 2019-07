Čolina je najveća kupovina još od Sharbinija prije 10 godina...

Baš kao što smo dan ranije najavili, David Čolina (18) sletio je jučer u ranim popodnevnim satima u splitsku zračnu luku i odmah produžio na liječnički pregled. Ako sve bude u redu, danas bi trebao potpisati ugovor s Hajdukom. Dan uoči svog 19. rođendana, i to iz trećeg pokušaja!

Interes Hajduka za mladog lijevog beka nije od jučer, njegova hitrina, centaršut, pa i šut odavno su upali u oko skautima brojnih klubova koji su se otimali za njega. Pogotovo nakon što se prošloga ljeta pojavila informacija da Čolina pod svaku cijenu želi napustiti redove Dinama, i to zbog toga što ni on ni obitelj nisu bili spremni prihvatiti baš sve ono što im se nudilo u paketu s ugovorom. Dodatna pojašnjenja valjda nisu potrebna.

Hajduk je odmah reagirao, voditelj Akademije Krešimir Gojun ponudio mu je ugovor izvan uobičajenih okvira za igrače Hajduka, no objektivno, niti je Hajduk mogao konkurirati ponudama Monaca i Barcelone koji su ga također željeli, niti bi ga Dinamo pustio u redove najvećeg rivala.

Prošle zime pokušao je i sportski direktor Saša Bjelanović, no Monaco ga je brzo ohladio otkupnom cijenom, tražili su 1.5 milijun eura i 25% od budućeg transfera, što Hajduk nije mogao platiti.

No šest mjeseci kasnije, pritisnuti željom Čoline da se konačno okuša u seniorskom nogometu, iz Monaca su mu ipak dali zeleno svjetlo za transfer u Hajduk, i to za 850.000 eura u nekoliko godišnjih rata te dodatnih 25% od idućeg transfera, s tim da u ugovoru postoji i ''rebuy klauzula'' koja omogućava Monaco pravo otkupa Čoline od Hajduka pod istim uvjetima koje Hajduk postigne na tržištu.

Čolinin transfer postat će najskuplja kupovina u zadnjih 10 godina, još od dolaska Anasa Sharbinija iz Rijeke za dva milijuna eura. Dapače, Čolina će postati peta najskuplja kupovina Hajduka. Ispred su još Eduard Abazi koji je doveden za milijun eura, Senijad Ibričić s 1,8 te Niko Kranjčar s 1,5 milijuna eura.

- Nastupam za mladu momčad Monaca, no moj cilj je što prije izboriti mjesto među seniorima kako bih se nastavio razvijati - kazao nam je prije par mjeseci Čolina.

U Monacu nije dobio priliku, sada će je sigurno dobiti u Hajduku, jer je Domagoj Bradarić na izlaznim vratima.

- Čolina je izuzetan talent i drago mi je da je došao u Hajduk. Jako je dobar u fazi napada, ima osjećaj za prostor i vrijeme, ima sve karakteristike koje treba imati igrač na toj poziciji, a dodatni plus mu je što često zabija golove. I on i Dolček su sjajni mladi igrači, i to je put kojim bi Hajduk trebao ići - kazao je Ivan Gudelj koji je Čolinu vodio u U-19 reprezentaciji.

Iako nam je Robert Jarni kazao kako se ne sjeća izjave, svjedoci kažu kako je prije par godina u jednom društvu u šali kazao:

- Da sam ja imao ono što ima David Čolina, odigrao bih za Real puno više utakmica.

Mi bi dodali, ako Čolina bude i upola dobar kao Jarni, bit će to pravi potez Hajduka....