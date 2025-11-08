Ivan Smolić počeo je od prve minute, a iz igre je izašao u 89. minuti, a Martin Baturina je počeo utakmicu s klupe, a u igru je ušao u 63. minuti umjesto Caquereta
SERIE A
Como odigrao 'nulu' protiv Cagliarija, Ivan Smolčić i Martin Baturina nastupili za domaćina
Como i Cagliari odigrali su bez golova (0-0) u dvoboju 11. kola Serie A. Iako je domaćin u dvoboj ušao kao veliki favorit, nije uspio probiti čvrste goste.
Utakmica nije obilovala prilikama, vidjeli smo svega 14 udaraca ukupno (Como 10, Cagliari četiri), a Como je imao i znatno veći posjed lopte (73 posto).
Ivan Smolić počeo je od prve minute, a iz igre je izašao u 89. minuti, a Martin Baturina je počeo utakmicu s klupe, a u igru je ušao u 63. minuti umjesto Caquereta.
Como ima 18 bodova i na šestom je mjestu Serie A, dok je Cagliari 14. s 10 bodova.
