Como odigrao 'nulu' protiv Cagliarija, Ivan Smolčić i Martin Baturina nastupili za domaćina

Como odigrao 'nulu' protiv Cagliarija, Ivan Smolčić i Martin Baturina nastupili za domaćina
Foto: Davide Casentini/IPA Sport / ipa

Ivan Smolić počeo je od prve minute, a iz igre je izašao u 89. minuti, a Martin Baturina je počeo utakmicu s klupe, a u igru je ušao u 63. minuti umjesto Caquereta

Como i Cagliari odigrali su bez golova (0-0) u dvoboju 11. kola Serie A. Iako je domaćin u dvoboj ušao kao veliki favorit, nije uspio probiti čvrste goste.

Utakmica nije obilovala prilikama, vidjeli smo svega 14 udaraca ukupno (Como 10, Cagliari četiri), a Como je imao i znatno veći posjed lopte (73 posto). 

Ivan Smolić počeo je od prve minute, a iz igre je izašao u 89. minuti, a Martin Baturina je počeo utakmicu s klupe, a u igru je ušao u 63. minuti umjesto Caquereta.

Como ima 18 bodova i na šestom je mjestu Serie A, dok je Cagliari 14. s 10 bodova. 

