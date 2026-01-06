U prvom susretu 19. kola talijanskog nogometnog prvenstva Como je na gostovanju pobijedio Pisu sa 3-0 i barem privremeno skočio na četvrto mjesto Serie A. Nastupe su upisali Adrian Šemper i Ivan Smolčić
Como uvjerljivo savladao Pisu, Baturina ušao u drugom djelu
Nakon prvog dijela u kojem nije bilo golova, gosti su poveli u 69. minuti preko Maxima Perronea koji je lijepo pogodio s ruba kaznenog prostora, nakon dodavanja Maxencea Caquereta.
Sedam minuta kasnije Adrian Šemper je po drugi put morao po loptu u svoju mrežu. Como je izveo brzu kontru, lopta je došla do Jesusa Rodrigueza koji je produžio do Anastasiosa Douvikasa koji je lijepo pogodio za 2-0.
Pisa se mogla vratiti u život u 85. minuti, međutim M'Bala Nzola nije realizirao jedanaesterac. Angolski napadač je pucao jako loše i njegov udarac je zaustavio Jean Butez.
U posljednjim trenucima susreta kazneni udarac su dobili i gosti nakon što je Francesco Coppola povukao Douvikasa. Grčki napadač je sam izveo udarac zabivši svoj drugi gol za konačnih 3-0.
Šemper je branio za Pisu, Ivan Smolčić je za Como igrao do 64. minute, dok je Martin Baturina ušao u igru u 78. minuti.
Como se ovom pobjedom probio na četvrto mjesto sa 33 boda, dok je Pisa posljednja sa 12 bodova.
Na vrhu je Inter sa 39 bodova.
