Conor jasan: Nisam u mirovini, želim vratiti pojas od Khabiba

U povratničkom meču želim natrag svoju titulu. Idem po iskupljenje, rekao je Conor McGregor (32) u intervjuu za ESPN. 'Zloglasni' Irac prisjetio se bolnog poraza od Khabiba Nurmagomedova (30) otprije godinu dana. Sve je bliže povratku borbama, ima razno raznih ponuda, ali njegova 'vrela irska krv' ipak ga vuče natrag k izgubljenom meču.

Foto: Stephen R. Sylvanie

- Krivo sam radio u kampu. Gledajući na predanost koju sam tada imao, znam da mogu odraditi puno bolju borbu. Morate razumjeti da je moja noga bila 'balon' kad sam ulazio u taj meč. Snimali smo cijeli moj pripremni kamp, slomio sam stopalo tri tjedna prije borbe. Ušao sam unutra na jednoj nozi pa prsti su mi se odvojili od stopala, ekipa mi je to morala popravljati u ringu. Bio je to loš kamp kojemu sam bio napola posvećen- rekao je McGregor.

Poznat po svojim istupima izvan ringa, McGregor je uvijek plijenio pažnju publike i privlačio velik broj gledatelja. Mnogi su ga zavoljeli zbog 'posebnog' načina izražavanja i njegovog 'trash talka', ali izvan i unutar oktogona ne događaju se iste stvari. Svjestan je toga i 'zloglasni'.

Foto: STEVE MARCUS/REUTERS/PIXSELL

- Bio sam previše posvećen dvorani, a premalo onomu što se događalo izvan nje. Treninzi su bili ubitačni i kad sam napustio dvoranu bio sam izvan sebe. Jednostavno ne možete napola biti 'unutra' prije takvog meča, platio sam cijenu takvog pristupa. Ali, 'ko ga j*be! Što se dogodilo, dogodilo se. Znam što mogu i znam na što sam spreman - nastavio je McGregor u svom stilu.

'Imao je puno sreće prvi put'

Khabib ga je 'ugušio' i ušutkao, ali Conor je tu borbu vidio malo drukčije nego što su je vidjeli gledatelji.

- Bježao je od mene u prvoj rundi. Nije se ni potrudio udariti me, samo se bacao u noge. Herb Dean je rekao kako je razgovarao sa mnom u prvoj rundi, a nije bilo ni šaputanja između nas sve dok Khabib nije završio u dominantnoj poziciji. A to je zato jer sam ja bez poštovanja hodao po oktogonu i pokušao ga ismijati jer je samo trčao. U milisekundi je imao velike sreće i pogodio 'lucky punch'. Iako je to bio krasan udarac, digao sam se i pokušao uzvratiti, ali završilo je drukčije. No, bilo je tu puno dobrih stvari koje mogu iskoristiti u uzvratu - jasan je McGregor.

Foto: Stephen R. Sylvanie

Želi se vratiti još prije kraja ove godine i vratiti na tron najboljeg u lakoj kategoriji.

- Pripremao sam se za nastup u Madison Square Gardenu u srpnju, bio sam u fenomenalnom psihičkom i fizičkom stanju, točnije, u najboljem stanju ikad. Naučio sam jako puno iz štete koju sam podnio i znam što trebam ispraviti. Sad se pokušavam vratiti natrag, crpim inspiraciju na svakom koraku - objasnio je McGregor i završio:

- Ako ima prilike za uzvrat s Khabibom, to je ono što želim. Ako ne, uzet ću nešto što mi se nudi, a ima mnogo toga.

Stvar je riješena, mirovina je prošlost. Novi meč Conora i Khabiba bio bi pravi spektakl, a Dana White sigurno će poraditi na tome jer bi uzvrat moga o srušiti sve rekorde prodaje od prvog meča. Bilo kako bilo, možemo samo čekati. Khabiba sad čeka borba protiv Dustina Poiriera, a onda tko zna, možda i McGregor.