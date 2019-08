Conor udario starca šakom u glavu jer nije pio viski s njim!

U javnost je tek u četvrtak izašla videosnimka nadzorne kamere prema kojoj Daily Mail tvrdi da je Conor McGregor, UFC borac, udario starijeg, sijedog muškarca u dublinskom pubu Marble Arch, ravno u lice jer nije htio popiti viski.

Sve se to dogodilo 6. travnja, a McGregor je nakon svađe reagirao na nevjerojatan način udarivši bespomoćnog gosta.

Najnovije snimke nadzornih kamera pokazuju kako je UFC borac dao gostu Proper No. Twelve viski, čiji je McGregor vlasnik, a zatim i poludio kada ga je ovaj odbio popiti.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

Iako ga je udario bivši UFC prvak, muškarac je ostao sjediti na stolici. Policija je još tada pokrenula istragu, ali ne zna se traje li ona još uvijek, a mediji ne znaju identitet muškarca kojega je Conor udario.



Podsjetimo, McGregor je često javnost znao iznenaditi kontroverznim izdanjima. Jedno takvo bilo je kad Conor McGregor tijekom odmora u SAD-u s obitelji priveden jer je napao obožavatelja (22) koji ga je pokušao fotografirati. Engleski mediji sada su uspjeli nabaviti i snimku na kojoj se jasno vidi čitav incident koji je bio samo početak problema za bivšeg UFC šampiona. Irac je pušten na slobodu nakon što je platio jamčevinu od 12500 dolara.

Uz to je i uvrijedio ženu Khabiba Nurmagomedova:

- Čovječe, žena ti izgleda kao ručnik, napisao je Connor McGregor na Twitteru, uz fotografiju koja je navodno sa svadbe Khabiba Nurmagomedova.

Ubrzo je objavu izbrisao, ali ona je prije toga podijeljena nekoliko tisuća puta. McGregorovi su pratitelji zgroženi i optužuju ga za islamofobiju i rasizam.

Bilo je tu i većih incidenata kada je zajedno sa svojim prijateljima u travnju 2018. godine u New Yorku napao autobus pun UFC boraca. Bacali su stolice i razne stvari na autobus i razbili su stakla. Nekoliko boraca se ozlijedilo i morali su potražiti liječničku pomoć, a Irac je nedugo nakon incidenta priveden. Na kraju nije kazneno odgovarao, već je samo platio jamčevinu i odštetu.

On se trenutačno nalazi u MMA mirovini u koju je otišao krajem 2018. godine nakon poraza od Khabiba. Irac je rođeni šouman, čovjek koji je podignuo rejting UFC-a posljednjih godina na nevjerojatnu razinu, ali čovjek zvan skandal koji malo-malo napravi neki incident poput ovoga.

Remember when people tried to argue that Conor McGregor isn't racist and the things he said were just "banter". pic.twitter.com/pc017RD9dZ