Conorova vila: Dobio je batine od Khabiba, a ovdje liječi rane

Conor McGregor je u borbi stoljeća poražen od Khabiba Nurmagomedova nakon što mu je Rus napravio polugu na vratu u četvrtoj rundi, a oporavak od poraza Irac je odlučio potražiti u skupocjenoj vili koju je kupio ovog ljeta.

Vila se nalazi u Marbelli, gradu na jugu Španjolske u Provinciji Malaga, a Conor je za nju izdvojio vrtoglavih milijun i pol eura. Ona je dio zaista zadivljujućeg kompleksa 'The Heights' čija se vrijednost procjenjuje na 17 milijuna eura.

The Heights is set within the secure private grounds of La Resina Golf and Country Club. More info: https://t.co/IcF1dzVa7D #marbella pic.twitter.com/r5t7iQwGKL

