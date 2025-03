Coppitelli uskoro bivši, već se zna njegov nasljednik u Osijeku

Kad ne ide - ne ide. Osječani su u velikoj krizi. I situacija na Opus Areni više nije bajna, slavonski će prvoligaš do kraja sezone voditi veliku bitku za pozicije koje vode u Europu. A kako sad stvari izgledaju, Osijek u toj borbi nije favorit. Ne pored Slaven Belupa, Varaždina, Lokomotive ili Istre 1961.

Subotnji poraz od Slaven Belupa (2-1) trebao bi presuditi i talijanskom stručnjaku Federicu Coppitelliju (40). Talentiranom treneru, ali i čovjeku za kojeg je Osijek bio prevelik zalogaj na startu samostalne trenerske karijere. Coppitelli je dugo odolijevao mnogobrojnim kritikama, raznim napadima sa svih strana, a kad je Osijek napustio i njegov "anđeo čuvar" Jose Boto, za njega više nije bilo spasa. Ne uz ovakve rezultate...

Osijek ima kvalitetu, prilično ozbiljan igrački kadar, ali ne i lidera na klupi. Čovjeka kojeg će svlačionica pozorno slijediti, trenera za kojeg će igrači ići "glavom na kopačku". Coppitelli se za to nije izborio, nije dobio povjerenje igrača, možda netko drugi uspije. I kako stvari stoje, Talijan bi danas trebao postati bivši. Kratko i jasno, "odletjeti" s Opus Arene.

I da ne bude zabune, Osječani su odavno spremni na ovaj potez. Novi trener Osijeka, barem do kraja sezone, trebao bi postati 41-godišnji Tomislav Radotić, Coppitellijev dosadašnji pomoćnik. Radotić je osječko dijete, čovjek koji u sebi nosi DNK kluba, koji živi za NK Osijek.

Osijek izgubio na Opus Areni od Slaven Belupa 1:2

Kako doznajemo, njega na Opus Areni već dugo (još od ere Nenada Bjelice) pripremaju za naslovne uloge. Radotić je vodio drugu momčad Osijeka, pa je dobio priliku samostalno se izgraditi na klupi Cibalije, onda je vodio i juniore Osijeka. Sve dok se nije, prošlog ljeta, uključio u stožer talijanskog trenera. Radotić bi trebao voditi Osijek do kraja sezone, a onda sve ovisi isključivo o njemu. Ako se dokaže, nastavlja kormilariti osječkim brodom, ako to ne bude to, Osijek će pripremiti neko novo lice za početak nove sezone.

Jedan od glavnih osječkih "ciljeva" bio je Mario Kovačević (49), trener Slaven Belupa, koji je baš ove subote vjerojatno "presudio" Coppitelliju. Postoje razne priče, Osječani su, prema nekim informacijama, već kontaktirali Kovačevića poslije potopa na Poljudu (4-0), ali im se trener Slaven Belupa zahvalio, on ne želi mijenjati destinaciju usred sezone. To nije njegov stil.

Osijek se do kraja sezone, vjerojatno uz novog trenera, treba probuditi, početi ozbiljnije sakupljati bodove. U sedam proljetnih prvenstvenih dvoboja momčad je ostvarila samo jednu pobjedu (Dinamo) i dva remija (Istra i Šibenik), dohvatila pet od mogućeg 21 boda. Premalo za klub takve tradicije, takvih ulaganja. I Coppiteliju više ne može pomoći ni polufinale Kupa ni to što je dvaput u mjesec dana (prvenstvo i Kup) "skinuo" Dinamo. Osijek vrijedi više... 