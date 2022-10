Ćorić bez polufinala Tokija: Zaustavio ga je Shapovalov

Borna Ćorić (ATP - 28.) nije se uspio izboriti za mjesto u polufinalu ATP 500 turnira u Tokiju, gdje je hrvatskog tenisača svladao Kanađanin Denis Shapovalov (ATP - 22.) sa 6-4, 6-3 za 77 minuta.

Bio je to treći dvoboj Ćorića i Shapovalova, u kojem je ljevoruki 23-godišnji kanadski tenisač došao do prve pobjede i to na uvjerljiv način.

Foto: ANDRONIKI CHRISTODOULOU/REUTERS

Shapovalov je do prvog 'breaka' u meču nizom od sjajna tri poena, kad je dvaput bekendom prošao Ćorića koji je izašao na mrežu te pogodio neobranjiv retern za vodstvo od 4-2. Hrvatski tenisač je uspio u devetom gemu nadoknaditi propušteno, ali je već u sljedećem po drugi put izgubio servis, a time i prvi set.

U drugom setu je Shapovalov bio još uvjerljiviji na svom početnom udarcu. Izgubio je svega tri poena servirajući pa mu je 'break' za 3-1 bio dovoljan za brzu pobjedu.

Foto: ANDRONIKI CHRISTODOULOU/REUTERS

Shapovalov će u polufinalu igrati protiv Amerikanca Taylora Fritza koji u petak nije morao na teren, jer mu je Australac Nick Kyrgios predao meč bez borbe, zbog ozljede koljena.

U drugom polufinalu će se sastati Amerikanac Frances Tiafoe i Korejac Kwon Soonwoo. Tiafoe je sa 6-0, 6-4 bio bolji od Srbina Miomira Kecmanovića, dok je Kwon sa 6-3, 6-0 nadigrao Pedra Martineza.

