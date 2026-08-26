Ćorić bocnuo Ivaniševića: Neće mi bit žao pobijediti te u Splitu

Goran Ivanišević u srijedu je gostovao u emisiji "Dobar dan Dalmacijo“ na Radio Dalmaciji, uoči velikog događaja "25 godina Wimbledona“, koji se ove subote održava na splitskim Prokurativama. No, nakon 25 godina nema puno vremena za nostalgiju. U subotu ga čeka novi meč, i to protiv Borne Ćorića.

Borna se javio u program Radio Dalmacije i otkrio da se već nekoliko tjedana priprema upravo za Gorana. Iako mu je Ivanišević odmalena idol i oduvijek je želio zaigrati protiv njega, Borna kaže da mu neće biti žao pobijediti ga, čak ni u njegovom gradu: "Nema popuštanja, već sam mu to najavio. Pripremam se zadnjih par tjedana strogo za njega.“

Goran je na to imao svoj odgovor: "Ja ću se utopiti s onim skupljačima i skupljati balune na mojoj strani. Sad će me tu nabiti u subotu, ovog cotavog mene s ovim mojim koljenima… Ma dobro, neću se dat. “

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U razgovoru s Ines Nosić Goran se prisjetio vremena kad se igrača nije štedjelo.

- Nije bilo milosti. Trener bi te pogledao, ne bi ti trebao ništa reći i sve si znao što ćeš trebati napraviti. A sad su već neke priče, objašnjavanja, pazi gdje staviš točku, gdje staviš zarez, da se ne bi krivo shvatilo, krivo prevelo. Tako da ne mogu reći da je bilo sve najbolje u moje vrijeme, ali neke stvari su bile puno bolje, puno normalnije. Sad je tu previše priče, a malo rada.

Dotaknuo se i atmosfere na teniskim mečevima nekad i danas, posebno dobacivanja s tribina:

- Ne može te ništa na terenu izbaciti iz takta ako si u fokusu, koncentriran na meč. To je ova nova generacija razmaženih tenisača, malo preuveličavaju. Mislim, uvijek se netko dere, hoda i ništa to ne smeta i sad kad igraš meč, odjedanput ti sve smeta.

Zadar: Na Višnjiku svečano otvoren Regionalni teniski centar | Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Subotnji događaj na Prokurativama ipak ima i puno važniju dimenziju. Prihod od događaja bit će doniran Omišu, a Goran je govorio o šoku koji je osjetio gledajući što se događa u večeri požara:

- Strašno, mislim kako je tek njima bilo. To se dogodi u 10 minuta. Odjedanput vidiš mali požar, a onda gori pola Omiša. Najbolji prijatelj i kum ima kuću tamo. Išao je po četiri strankinje koje su mu bile u apartmanima u 3 sata ujutro... Mislim, katastrofa, ne možeš vjerovati da se to događa tu kod nas. Nažalost, dogodilo se, ne daj Bože da se ikad više ponovi i moramo pomoći ako možemo pomoć.

Goran vjeruje da će se Omiš ponovno podignuti.

- Sad je to sve pepeo, ali mi smo ovdje u Dalmaciji, općenito Hrvati, ali mi Dalmatinci smo jaki, prošli smo mi gore. Ja mislim da će Omiš opet sjati u jednom lijepom svjetlu i da svi skupa moramo biti ujedinjeni, pomoć Omišu i jednog dana Omiš će opet biti Omiš.

Na Prokurativama će uz Gorana i Bornu Ćorića zaigrati i Iva Majoli, a nakon teniskog spektakla večer se nastavlja uz Jasnu Zlokić te Tončija Huljića i Madre Badessu.