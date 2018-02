Idemo, Borna! Ćorić se vratio u meč, sve je ponovo na početku

Osječka dvorana Gradski vrt ovaj vikend domaćin je ogleda prvog kola Svjetske skupine Davisova kupa između Hrvatske i Kanade. Marin Čilić ne bi trebao nastupiti za Hrvatsku prvog dana natjecanja u pojedinačnim mečevima jer nije 100 posto spreman nakon povratka iz Australije i promjene podloge.

Umjesto njega, kao drugi bi na teren trebao Viktor Galović protiv Denisa Shapovalova, a poziciju prvog igrača preuzeo je Borna Ćorić (ATP 47.). Iako je bilo najavljeno kako će mu protivnik biti Peter Polansky, 141. tenisač svijeta, kanadski izbornik Frank Dancevic u sastav je u petak ipak ubacio Vaseka Pospisila, 85. igrača sa svjetske ljestvice. Njihov meč počinje u 14 sati.

