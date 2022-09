Ćorić: Da sam bar tada izdržao, sve bi na kraju bilo drugačije

Svi su važni poeni u ovom meču otišli na stranu Berrettinija, rekao je hrvatski tenisač Borna Ćorić nakon poraza 7-6 (4) 2-6, 1-6 čime je Hrvatska izgubila od Italije 0-3 na startu skupine A Davis Cupa.

Hrvatskoj ostaju mečevi protiv Švedske i Argentine i šansa da se plasira na jednu od prve dvije pozicije koje vode prema završnom turniru u Malagi.

- Odlično sam počeo meč. Osjećao sam se jako dobro i šteta zbog tog početka drugog seta kada se on uspio izvući iz rupe u kojoj je bio. Šteta, jer da sam samo izdržao tih nekoliko uvodnih gemova u drugom setu vjerojatno bi sve na kraju bilo drugačije. No, on je Top 10 tenisač i znao sam da sebi ne smijem dozvoliti takve male propuste kroz meč - rekao je Ćorić nakon poraza.

No, hrvatski tenisač i dalje vjeruje u sebe, ali i u cijelu reprezentaciju kojoj slijede nova dva meča.

- Sjajan je osjećaj opet biti u reprezentaciji. Veliki je gušt biti tu uz dečke, igrati za momčad. Fizički je ovaj meč protiv Berrettinija bio težak, ali normalno da ću biti spreman za dalje. Još jednom kažem, šteta zbog ovog meča, nekako imam dojam da su baš svi važni poeni u drugom i trećem setu otišli na stranu Berrettinija - završio je Ćorić.

Najčitaniji članci