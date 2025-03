Ćorić nastavio pobjednički niz: Srušio Splićanina za četvrtfinale

Najbolje rangirani hrvatski tenisač Borna Ćorić (ATP - 112.) opravdao je ulogu favorita u dvoboju 2. kola ATP Challenger 75 Zadar Opena i s uvjerljivih 6-2, 6-3 pobijedio 20-godišnjeg Splićanina Luku Mikruta (ATP - 360.) za plasman u četvrtfinale.

Bio je to prvi međusobni dvoboj Ćorića i Mikruta, u koji su obojica tenisača ušla sa zavidnim pobjedničkim serijama. Ćorić je na Challenger Touru ostvario 11 uzastopnih pobjeda, osvojivši naslove u švicarskom Luganu i francuskom Thionvilleu, dok je Mikrut imao osam pobjeda u nizu, od kojih je pet ostvario u osvajanju naslova na ITF World Tour turniru u turskoj Antalyji te još tri na terenima resorta Falkensteiner Punta Skala u Petrčanima kraj Zadra, dva u kvalifikacijama te jedan u prvom kolu glavnog turnira.

Foto: Ryan Remiorz

Tu je Lukina serija zaustavljena, a Borna je došao do 12. pobjede zaredom. Mikrut je već na početku dvoboja morao spašavati dvije 'break'-lopte kako bi osvojio prvi gem. No, uslijedio je niz od pet uzastopnih gemova koji su otišli na Ćorićevu stranu. Mikrut je nakratko prekinuo suparnikovu nadmoć, osvajanjem gema za 2-5, a onda je 28-godišnji Zagrepčanin opet nanizao pet gemova.

Kod vodstva 6-2, 4-0 Borna je imao dvije prilike za još jedan 'break', no Mikrut se izvukao. Nije se činilo da će to zakomplicirati Ćorićev put prema pobjedi, jer je suparnika do tog trenutka ostavio bez ijedne prilike za oduzimanje servisa. Ipak, Mikrut je došao do 'breaka', potom osvojio još jedan gem na početnom udarcu i smanjio zaostatak u drugom setu na 3-4.

Ćorić je spriječio preokret osvajanjem sljedeća dva gema za konačnih 6-2, 6-3 nakon 89 minuta dvoboja. Borna je iskoristio pet od deset prilika za 'break', a najveću je prednost nad Lukom ostvario u poenima na drugom servisu: Ćorić ih je osvojio 75%, a Mikrut samo 37%. Ukupan broj osvojenih poena, Ćorić 64, a Mikrut 43, najbolje će dočarati nadmoć trećeg nositelja zadarskog Challengera.

Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Ćorićev suparnik u četvrtfinalu će biti pobjednik dvoboja Rumunja Filipa Cristiana Jianua (ATP - 241.) i Čeha Dalibora Švrčine (ATP - 165.), a hrvatski tenisač će opet biti u ulozi velikog favorita.

Osim Ćorića, u četvrtfinale se lakoćom plasirao i prvi nositelj, bosansko-hercegovački reprezentativac Damir Džumhur (ATP - 70.), koji je sa 6-3, 6-4 bio bolji od francuskog predstavnika Luke Pavlovića (ATP - 312.). Džumhurov sljedeći suparnik će biti pobjednik dvoboja između hrvatskog reprezentativca Milija Poljička (ATP - 295.) i Bugarina Dimitra Kuzmanova (ATP - 279.).