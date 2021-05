Hrvatski tenisač Borna Ćorić (24) se duže vrijeme borio s bolnim desnim ramenom. Sve je počelo na Australian Openu ove godine, posljednji turnir odigrao je u veljači u Rotterdamu i nadao se kako će rehabilitacija i odmor zacijeliti ozljedu. Propustio je Miami i nekoliko turnira na zemlji, no, pomaka nije bilo pa se morao odlučiti na posljednju opciju koja mu je bila na pameti. A to je operacija.

Bilo je neizbježno. Nije bilo smisla trpjeti bol već je morao razmišljati dugoročno. Bio je svjestan da mu samo operacija može garantirati rješenje svih problema i uvjet kako bi sljedeću sezonu dočekao maksimalno spreman.

Ćorić je prije nekoliko dana otputovao u New York na operaciju desnog ramena, a danas je objavio kako je operaciju uspješno izvršio u utorak. To je napravio u Bolnici za posebne operacije (Hospital for Special Surgery) kod čuvenog kriruga Davida Altcheka, koji je operirao brojne poznate sportaše.

- Pozdrav svima, trenutno sam u New Yorku gdje sam jučer operirao desno rame. Već neko vrijeme imam bolove u ramenu i unatoč isprobavanju nekoliko tehnika oporavka, bilo je jasno da je potrebno trajnije rješenje. Nakon razgovora s vodećim liječnicima zajedno sa svojim timom, zaključio sam da je najbolja opcija operacija - napisao je na Facebooku najbolje rangirani hrvatski tenisač pa nastavio:

- Operacija je prošla izuzetno dobro, vrlo sam zahvalan timu i liječniku Davidu Altcheku. Sada je vrijeme za oporavak i naporni rad da se što prije vratim na teren. Hvala svima na podršci - zaključio je Ćorić.

Prve prognoze za oporavak su od sedam do osam tjedana, ali Borna ne razmišlja o tome. 'Neću se žuriti' je odgovor na pitanje kada bi se mogao vratiti. I sam je svjestan da je pred njim dugačak oporavak ako želi se vratiti maksimalno spreman. Pa i pod uvjetom da propusti cijelu tekuću sezonu.

- Jedno je sigurno, neću žuriti. Nevažno mi je koliko dugo neću igrati. Kad se spremim, spremim se. Stvarno ću si dati vremena, uzet ću zaštićeni renking - kazao je Ćorić, 30. na ATP ljestvici, za Sportske novosti.

S dužim oporavkom već ima iskustva jer je 2016. godine operirao desno koljeno pa zbog toga propustio finale Davis Cupa. Nakon ozljede se vratio bolji nego ikada, a držimo fige da tako bude i ovaj put.