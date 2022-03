Ćorić pobijedio nakon 383 dana!

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Bila je to prilično uvjerljiva Ćorićeva partija na servisu sve do sredine drugog seta kada je Verdasco vratio break i neizvjesnost, štoviše, nekad sedmi igrač svijeta servirao je i za drugi set kod 5-4, no Ćorić se dovršio meč s dva breaka

Točno 383 dana. Toliko, od Keija Nishikorija u Rotterdamu, Borna Ćorić nije pobijedio na ATP Touru. U drugom povratničkom meču nakon jednogodišnje stanke Zagrepčanin je konačno pobjednički mogao stisnuti šaku. Poslije poraza u Indian Wellsu od Španjolca Davidovicha Fokine, na Masters 1000 turniru u Miamiju, gdje je dva puta igrao četvrtfinale, Borna je ovaj put prošao Španjolca, 38-godišnjeg Fernanda Verdasca sa 6-4, 7-5. Nekad takve pobjede ne bi ni slavio, ali ova će mu značiti enormno u procesu povratka teniskoj zbilji. Bila je to prilično uvjerljiva Ćorićeva partija na servisu sve do sredine drugog seta kada je Verdasco vratio break i neizvjesnost, štoviše, nekad sedmi igrač svijeta servirao je i za drugi set kod 5-4, no Ćorić je dovršio meč s dva breaka. U drugom kolu naš drugi reket ide na četvrtog igrača svijeta Alexandera Zvereva. S Nijemcem u profesionalnim vodama ima 3-2, pa i to treba uzeti u obzir iako se Ćorić tek vraća natjecateljskom tenisu, dok je Zverev u međuvremenu postao olimpijski pobjednik, pobjednik završnog Mastersa... Usput se i provukao s novčanom i uvjetnom kaznom za udaranje po sucu i njegovom stolcu u Acapulcu, a nakon tog incidenta iznenađujuće je izgubio u Indian Wellsu od Amerikanca Paula. Najčitaniji članci