Ćorić prosuo set i break protiv Thompsona pa ispao u Parizu

<p>Najbolji hrvatski tenisač <strong>Borna Ćorić</strong> poražen je 2. kolu ATP turnira Masters 1000 serije u Parizu od Australca Jordana Thompsona s 6-2, 4-6, 2-6 nakon dva sata i 16 minuta igre. </p><p>Ćorić (ATP 24.) je propustio Thompsona, 61. igrača svijeta, kojega je Borna dobio ove godine na US Openu s glatkih 3-0 u setovima, a u Parizu mu nije bilo dovoljno vodstvo od 1-0 u setovima i po jedan "break" na samim počecima u preostala dva seta.</p><p>Zagrepčanin je s lakoćom dobio prvi set s 6-2, a u drugom odmah napravio "break, poveo s 2-0" i činilo se da će brzo osigurati 3. kolo i potencijalni meč s Rafaelom Nadalom. No, Bornina igra se raspala nakon vodstva 2-1 u drugom setu, Australac je vratio izgubljeni servis i poravnao na 2-2, da bi u sljedećem gemu spasio dvije "break-lopte" i u 10. igri ponovno iznenadio Ćorića za 1-1 u setovima. </p><p>I u trećem setu Borna oduzima Thompsonov servis na samom početku za 1-0, ali je potom zaigrao jako loše, što je Australac iskoristio, uzevši mu čak triput početni udarac i došao do pobjede nakon 136 minuta velike borbe. </p>