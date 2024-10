Ćorluka o snimci koja je postala hit: 'U meni kuca plavo srce. Da je žena bila tamo, sjedio bih'

Biciklizam mi je, s obzirom da sam kroz karijeru imao problema s tetivama, za formu. Zaljubio sam se u sport, kad vidim ljude koji dijele moje mišljenje, dobra grupa ljudi i uživam u tome, započeo je u emisiji 'Vikend vatrenih' na MaxSportu srebrni iz Rusije Vedran Ćorluka (38), a danas prvi pomoćnik izbornika Zlatka Dalića u hrvatskoj reprezentaciji.

Odbiciklirao je 209 kilometara dugu utrku za 8 sati i 43 minute, a istaknuo je da mu je svašta prolazilo kroz glavu te objasnio zašto voli biciklizam.

- Uvijek ti prođe gdje sam krenuo, zašto, kud, sve me boli, što mi ovo treba, sve klasično što i drugi prolaze. Uvijek sam volio imati neki cilj, dokazati nešto sebi, neke malo ekstremnije varijante. Pronašao sam se u tome, moji kući kažu da nisam baš normalan, ali puste me da odradim to - rekao je Ćorluka.

Snimka njega kako navija za Dinamo u porazu protiv Bayerna (9-2) s tribine u Münchenu u Ligi prvaka postala je viralna.

- Odem, pogotovo kad je Liga prvaka. I s prijateljima i sa ženom, iako me ona drži da se ne dignem, a sad sam bio s prijateljima pa sam si dao oduška. Iako je na videu zumirao samo mene, bilo je tu još navijača koji su stajali. Lijepo je navijati za klub u kojem sam odrastao, s obzirom na to da sam od osme godine bio igrač Dinama, uvijek će srce malo 'kucati' plavo. Vidjet ćemo što će biti za Salzburg, ali mislim da ću sjediti - rekao je Ćorluka kroz smijeh.

Osijek: Hrvatski nogometni reprezentativci odradili trening na Opus Areni | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Nada se da će u stožeru 'vatrenih' biti i na nadolazećem velikom prvenstvu.

- Uvijek sam planirao ići na natjecanja, govorio 'gle kako ljudi uživaju, navijaju, popiju pivo, mogu to sve proživjeti na jedan drugi način'. Prijateljima sam rekao da 2026. imam 40 godina, Amerika, idemo svi zajedno, a sad... Nadam se da neću ići s njime nego da ćemo zajedno proživjeti u ovoj ulozi u kojoj sam sad - objasnio je.

Na pitanje o tome kome bi dao da vozi Tour de France do kraja da mu to ovisi o životu ili smrti odgovorio je kako bi to dao Mateu Kovačiću jer je najodgovorniji, a u nogomet bi uveo time out.

- U modi je ovo neko barber iza brijanje pa svi imaju iste, ne bih imao frizuru kao 80 posto igrača reprezentacije. Nekad ih ne mogu raspoznati iza leđa, svi imaju iste zatiljke. Luka ima tu Talijanku kao što sam ja nekad imao. Zadržavam svoju frizuru jer je klasu iznad ostalih - rekao je Ćorluka o frizurama.