Jučer je bila moja zadnja utakmica za Lokomotiv. Bilo je teško, ali danas je već sve lakše.

Tako je Vedran Ćorluka (35) potvrdio da je završio igračku karijeru. Nakon Dinama, zaprešićkog Intera, Manchester Cityja, Tottenhama, Bayera iz Leverkusena i zadnjih devet godina moskovskog Lokomotiva - u tom je razdoblju odbio čak i ponudu Bayerna! - Čarli je otišao u mirovinu.

I odmah dobio novi posao: na Euru će biti Dalićev pomoćnik. Doduše, Dalić bi želio da i Ivica Olić ostane uz njega jer puno mu znači u stožeru, ali to ovisi o tome hoće li CSKA pustiti Olu.

- Što se tiče poziva izbornika, već smo prije o tome razgovarali. Velika mi je čast da me izbornik pozvao da pomognem. Razgovarao sam sa suigračima i nadam se da mogu pomoći kao što sam pomogao kad sam bio igrač. Plan je da ostanem u stožeru za pripreme i Euro. Poslije ćemo vidjeti. Vidim se u tome, trenersku ću školu sigurno upisati. I Lokomotiv je izrazio želju da se vratim tamo i da se uključim u njihov stožer. To je put prema kojem želim ići - kazao je Ćorluka.

Ocjena karijere?

- Čovjek shvati da je to to. Nisam to planirao, ali dogodio se taj jedan trenutak kada sam sam sa sobom odlučio. Nije da više nisam bio motiviran, da ne uživam u nogometu. Uživao sam i jučer. Ali vrijeme je za povratak kući. Okušati se u nekoj novoj ulozi i nekim novim životnim radostima. Nikad nisam žalio ni za čime u životu pa neću žaliti za propuštenim šansama. Dat ću si ocjenu karijere deset od deset!

Ćorluka je s Dinamom bio prvak 2006. i '07. i osvojio Kup 2007., s Lokomotivom je bio prvak Rusije 2018. i četiri puta osvojio Kup, a za Hrvatsku je u 103 utakmice zabio četiri gola. Igrao je na Euru 2008., 2012. i 2016. te na SP-ima 2014. i 2018.