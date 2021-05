Hrvatska će za manje od mjesec dana otvoriti Europsko prvenstvo utakmicom protiv domaćina Engleske na Wembleyu, a izbornik Zlatko Dalić danas je na press konferenciji objavio popis od 26 igrača koje će voditi na Euro!

Svi oni će se pojaviti na okupljanju reprezentacije 25. svibnja u Zagrebu, a s njima i igrači s pretpozivima koji su tu u slučaju da se netko od putnika za Euro ozlijedi. Uz njega će popis igrača za četvrtfinale Eura U-21 protiv Španjolske otkriti i izbornik Hrvatske U-21 Igor Bišćan. Joško Gvardiol i Domagoj Bradarić su igrači koji su završili na oba popisa, no Dalić će ih prepustiti Bišćanu, ako treba i do finala EP-a 6. lipnja, ako se naši mladići plasiraju.

Golmani: Dominik Livaković - Dinamo, Lovre Kalinić - Hajduk, Simon Sluga - Luton, pretpoziv: Ivica Ivušić

Obrambeni: Šime Vrsaljko - Atletico Madrid, Domagoj Vida - Bešiktaš, Josip Juranović - Legia, Dejan Lovren - Zenit, Duje Ćaleta-Car - Marseille, Borna Barišić - Glasgow Rangers, Mile Škorić - Osijek, Joško Gvardiol - Dinamo, Domagoj Bradarić - Lille.

Veznjaci: Luka Modrić - Real Madrid, Marcelo Brozović - Inter, Milan Badelj - Genoa, Mateo Kovačić - Chelsea, Nikola Vlašić - CSKA Moskva, Mario Pašalić - Atalanta, Luka Ivanušec.

Napadači: Bruno Petković - Dinamo, Ivan Perišić - Inter, Andrej Kramarić - Hoffenheim, Josip Brekalo - Wolfsburg, Ante Rebić - Milan, Mislav Oršić - Dinamo, Ante Budimir - Osasuna.

Pretpozivi: Ivušić, Uremović, Moro, Majer, Bašić, Lovrić, Livaja

Zlatko Dalić je predstavio i Vedrana Ćorluku kao novog pomoćnika.

- Popis ne mora biti definitivan. Htio bih se zahvaliti Vedranu što je prihvatio naš poziv. Osnažili smo stožer, ja sam osobito zadovoljan. Uvijek je netko razočaran i nesretan. Prednost na lijevoj strani dobili su mladi i budućnost Hrvatske. Ne mogu igrati svi, sada je popis od 26 ljudi. Ja ću razgovarati sa svima koji nisu ušli. Da ja vama sad dam popis, napisali bi 98 posto imena kao i ja. Ovo je naše najbolje u ovom trenutku - kazao je Dalić.

- Deset igrača okuplja se 25. svibnja u Rovinju, 28. svi ostali, 1. lipnja Mateo Kovačić, a 4. lipnja mladi sa Eura. Popis ne mora biti definitvan, ali do 1.6 mora biti... Hvala i Vedranu Čorluki, dobrodošlica mu u tim. Čeka nas težak posao. Igrači su igrali u paklenom tempu, ali kako svima, tako i nama. Veseli me da ćemo se družiti iako nismo kompletni. I dalje nismo još taj tim, fali nam vremena. Razlika je u generacijama, ali atmosfera je savršena. Ona će se popraviti s rezultatima koji do sada nisu bili najbolji. Vjerujem u ove igrače i cilj prvi je da prođemo grupu. Engleska je najteži rival. U finalu LP oni imaju sedam, osam igrača, a mi samo jednoga. S te strane se s njima ne možemo mjeriti, ali i dalje sam optimist - kazao je Dalić.

Filip Uremović je prema mnogima trebao biti siguran putnik za Euro, ali dobio je samo pretpoziv zbog ozljede.

- Uremović? Bio je na mom popisu, ali dogodila mu se ozljeda. Mora pauzirati, čekat ćemo do kraja tjedna, pokušat ćemo ga osposobiti. Ja ne mogu ići na popis s ozlijeđenim igračima. Ostavit ćemo to otvoreno do 1.6 i konačnog popisa. Veseli me da je ofanziva u formi, treba nam malo sreće i energije. Napravili smo puno dobrih stvari i opet ćemo napraviti. U zadnjim kolima igrači pokazuju da su važne karike u klubovima. Pozitivno razmišljam, opet ćemo biti sretni i veseliti se. Znam da neće biti nimalo lako, ljestvica je nakon Rusije dignuta visoko, ali mi želimo to ponoviti.

Borna Sosa bio je glavna tema u domaćim medijima ovih dana, a izbornik je tu temu zaključio riječima:

- Meni je bilo žao što je to ispalo tako, nema nikakvih sukoba u reprezentaciji. Govorio sam o mlađim igračima, oni imaju status kakav imaju, moramo biti tim. Kemija se stvara, a da bismo imali zajedništvo, što je teško postići, moramo biti kao u Rusiji. Nitko toj grupi ljudi ništa nije mogao. To nije preko noći stvoreno, a to nam treba i danas. Da je bilo neposluha, sigurno bih reagirao, ne bi ni bio tu da se takvo nešto događa. Da smo mi bili taj pravi tim, zabili bi u Sloveniji dvije šanse, zabili bi Malti iz prve. Nismo pravi, a kad nismo, onda nas neće. Mlađima ne zamjeram ništa, ali moraju pokazati još više respekta, htijenja i želje. Generacija iz Rusije je gubila deset godina i igrala velika natjecanja... Sosa? Nadam se da će zavrijediti dres Hrvatske. Ispalo je na kraju sve najbolje, on će svojim igrama, nadam se, pokazati da nam je od koristi. Hrvatska nema luksuz da se otpisuju kvalitetni igrači. Bilo je tu sedam dana zabave za sve. Razgovarali smo Borna i ja, dečko je sve prihvatio i sada je sve na njemu - kazao je Dalić.

Po prvi put je poziv dobio sjajni Joško Gvardiol koji ove sezone dominira u Dinamu. Od sljedeće sezone bit će član Leipziga, a izbornik ga je nagradio pozivom za Euro.

- On je stoper, ali profilirao se kao lijevi bek koji donosi puno toga kvalitetnog prema naprijed. U obrani ima veliku moć, što je impresivno. Trebao je biti kod nas, tu se slažem. Oporavio se, sad će pomoći i Bišćanu na Euru za mlade. Lijeva noga, igra u kontinuitetu i mlad je. Uremović igra i desnog bočnog i stopera, sad se dogodila ta ozljeda. Juranović je tu, igra konstantno i dobro. Tražio sam neka druga rješenja i to možda nije bilo dobro. Sad je odluka da desnog bočnog igramo s desnim bočnim. Tu je Mile Škorić koji igra dobro u Osijeku. On je zaslužio svoj poziv.

Ono što veseli je sjajna forma naših igrača, Kramarić je s 19 golova srušio osobni rekord u Bundesligi, Rebić “trpa” kao lud, zabijaju Pašalić, Modrić, Brozović, Kovačić igra finale Lige prvaka... I to sve nepunih mjesec dana prije Eura. Da je mogao birati, Dalić ne bi izabrao bolji trenutak da se dečki raspucaju...

'Vatreni' će se okupiti 25. svibnja u Zagrebu, a odmah nakon toga slijedi put na pripreme u Rovinj. Dalić će konačan popis od 26 igrača morati poslati Uefi do 1. lipnja.

Istog datuma Hrvatska će po prvi put zaigrati na stadionu u Velikoj Gorici u prijateljskom susretu protiv Armenije, a pet dana kasnije, 6. lipnja, u Bruxellesu će igrati protiv Belgije, u posljednjoj provjeri uoči Eura. Od tamo će se reprezentativci zaputiti u škotski St. Andrews, gdje se nalazi naš kamp.

Hrvatska će 13. lipnja opet biti u centru pozornosti. Baš kao što smo prije sedam godina otvorili SP utakmicom protiv domaćina Brazila, tako ćemo 13. lipnja u 15 sati na veličanstvenom Wembleyu zaigrati protiv Engleske u prvom kolu Eura, jednog od domaćina prvenstva.

I to će biti naša jedina utakmica na Wembleyu što se tiče grupne faze. Nakon toga selimo na legendarni Hampden park u Glasgowu gdje ćemo u drugom kolu, 18. lipnja, igrati protiv Češke. Utakmica trećeg kola, protiv Škotske, na rasporedu je četiri dana kasnije.