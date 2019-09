Cormier jasan: Želim još samo Miočića, onda idem u mirovinu

Borit ću se ponovno protiv tog tipa i odradit ću to na pravi način. Mislim kako će dobar pristup biti dovoljan da završim s podignutom rukom, rekao je Daniel Cormier u podcastu kod Ariela Helwanija i tako otkrio svoje želje za 'posljednji ples u oktogonu'.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nakon što je 2018. Cormier slavio protiv Miočića nokautom krajem prve runde, Stipe je godinu dana čekao svoju priliku za uzvrat, a DC je u međuvremenu obranio pojas 'rear-naked chokeom' protiv Derricka Lewisa na UFC-u 230. Dvojica velikana ponovno su se našla u oktogonu u kolovozu ove godine, a borba je ovaj put otišla na stranu američkog Hrvata.

Podsjetimo, Cormier je bio bolji u prve tri runde i uspješno 'kontrolirao' borbu protiv Miočića, ali onda je prije četvrte runde Stipe promijenio taktiku i udarcima u jetru izmorio Cormiera pa ga zatim nokautirao 27 sekundi prije kraja četvrte runde. Pogodio je Miočić u jetru DC-ja, a zatim je nastavio s direktima i poslao ga na 'spavanje'.

Foto: Hans Gutknecht

- On je odradio sjajan posao. Ta pobjeda je došla zahvaljujući sjajnom stanju uma i vještinama Stipe Miočića. Pogodio me udarcem u tijelo, vidio je kako me zaboljelo, no nije ga tražio ponovno nego se prebacio gore", ispričao je DC, a onda je rekao nešto o svojoj strategiji za treću borbu: "Ne kažem da mogu uhvatiti Miočića, podići ga i bacati kako god to želim. Ali, uvjeren sam da mogu odraditi posao puno bolje nego što sam 17. kolovoza - objasnio je Cormier.

UFC 245 bit će spektakularniji od očekivanog!?

Nakon borbe mnogo se nagađalo o budućem Stipinom protivniku. Spominjao se Francis Ngannou, superborba s Jonom Jonesom, ali izgleda da bi mogli gledati trilogiju između Miočića i Cormiera.

- Pobijedio ili izgubio, nakon te borbe sam gotov. To će biti posljednji put da će moja noga zakoračiti u oktogon. No, to mora biti Stipe, nitko drugi me ne zanima. UFC želi odraditi to i mislim kako se radi o fantastičnoj borbi. Ono što je uvijek podizalo sport bio je pravi teškaški rivalitet, a mislim kako to trenutno imamo u slučaju Stipe i mene. Imam namjeru odraditi posao jer ću se boriti na način kao što treniram da se borim - čvrsto je odlučio bivši prvak.

A ima ideju i za datum. Nakon Fergusona i Khabiba, izgleda da bi se i Cormier želio boriti i tako po mogućnosti 'zaokružiti' UFC 245 kao najveći događaj slobodne borbe ikad. Samo je pitanje za koji bi se pojas borili u glavnoj borbi večeri - za pojas lake ili teške kategorije. No, za taj događaj zasad je potvrđena samo borba perolake kategorije između Hollowaya i Volkanovskog, dok je najvjerojatnije sigurna i borba za titulu u bantamu kod žena između Nunes i de Randamie.

Foto: Instagram

- Ako je 14. prosinca slobodan, meni to odgovara. Bio bih sretan s tim datumom i stigao bih se pripremiti na pravi način. Volim se natjecati i bit ću sretan tako završiti karijeru. Ako je i dalje dovoljno dobar da me savlada još jednom, pod ovim uvjetima, onda je tako kako je - zaključio je DC.

Bilo kako bilo, Stipe je trenutno na odmoru i uživa u trenutcima sa svojom obitelji te u igranju videoigara. Završetak trilogije protiv Cormiera sigurno bi ga zanimao, ali pitanje je bi li on pristao na borbu krajem ove godine. No, tko zna što će se dogoditi kad zazvoni telefon, a na ekranu piše 'Dana White'...