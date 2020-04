Cormier podržao Miočića: Sad ljudima treba Stipe vatrogasac

Vidio sam neki dan da je Stipe rekao kako briga oko borbe trenutno nije nešto oko čega 'razbija glavu'. On je jedan od onih koji pokušavaju spašavati živote i njegova odgovornost trenutno nisam ja, ali nije niti UFC, rekao je bivši teškaški prvak Daniel Cormier (41) za MMA Fighting i podržao Stipu Miočića (37) koji se trenutno posvetio poslu vatrogasca.

Prije tjedan dana DC je shvatio da njegov borilački sat polako otkucava i kako je potrebno da što prije uđe u oktogon s Miočićem jer bi mogao ostati bez toliko željene prilike da je poraz u kolovozu prošle godine bio samo trenutak slabosti.

- Da, ako ovo potraje do kasne jeseni, više nema šanse. Bit ću gotov. To se mora dogoditi do kraja ljeta - rekao je Daniel Cormier za Bloody Elbow.

POGLEDAJTE VIDEO

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

No, postao je Cormier svjestan kako ipak trenutno postoje važnije stvari od njihove borbe. Stipe je u borbi s 'nevidljivim protivnikom', pomaže ljudima kao vatrogasac, a njegov se protivnik nada da će ipak ovo sve prije završiti i čestita na hrabrosti vjerojatno budućem protivniku.

- Njegova odgovornost sad su svi oni ljudi s područja Clevelanda kojima je potrebna pomoć Stipe vatrogasca, a ne Stipe teškaškog prvaka svijeta. Vjerujem da je on sada fokusiran na prave stvari, ali sam isto tako sretan i ohrabruje me to što je ponovno barem fizički spreman početi s poslom koji i meni ide u korist - zaključio je DC.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Podsjetimo, nakon što je vratio teškaški pojas u kolovozu prošle godine, Stipe Miočić je pauzirao zbog ozljede oka te je morao na operaciju od koje se dobro oporavio. Počeo je lagano trenirati, ali dolaskom korona virusa u SAD, Stipe se stavio na raspolaganje onima kojima je trenutno potrebniji. A o borbi... O borbi će se već pričati. Cormier jedva čeka priliku, a hoće li je biti, to ćemo još vidjeti.