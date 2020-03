'Stipe i ja se moramo boriti do kraja ljeta ili više nema šanse!'

Mislim da sve ovo nije previše pomaknulo meč. Mislim da je borba moguća na ljeto, kasno ljeto. Mislim da ćemo do tada biti opet na nogama kao zemlja i kao organizacija, nada se bivši prvak teške kategorije UFC-a Daniel Cormier (41) koji još uvijek misli da će moći vratiti titulu koju je izgubio u okršaju sa Stipom Miočićem (37) u kolovozu prošle godine.

No, Stipe trenutno ni ne pomišlja na povratak u oktogon. Naime, Stipe je vatrogasac te se trenutno bavi problemom pandemije korona virusa.

- Fokusiran sam na svoje intervencije. Ne samo da sam položio zakletvu, nego doista želim pomoći onima kojima je hitna pomoć potrebna. Nadam se da ću se uskoro vratiti borbama i da će se situacija uskoro normalizirati, ali zasad učinimo nešto za svoje zajednice - napisao je Stipe na svom Twitter profilu.

A znak je to za uzbunu u taboru Cormier. Jer, u SAD-u je trenutno više od 160.000 oboljelih te će ta brojka još rasti, a tko zna koliko će im trebati da se u potpunosti oporave od posljedica pandemije. A DC više nije mladi borac i ovo bi mu trebala biti oproštajna borba.

- Da, ako ovo potraje do kasne jeseni, više nema šanse. Bit ću gotov. To se mora dogoditi do kraja ljeta - rekao je Daniel Cormier za Bloody Elbow.

Podsjetimo, nakon što je vratio teškaški pojas u kolovozu prošle godine, Stipe Miočić je pauzirao zbog ozljede oka te je morao na operaciju od koje se dobro oporavio. Počeo je lagano trenirati, ali dolaskom korona virusa u SAD, Stipe se stavio na raspolaganje onima kojima je trenutno potrebniji. A o borbi... O borbi će se već pričati.