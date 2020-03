Stipi trenutno na pameti nije UFC: Želim pomoći potrebitima

Dok predsjednik UFC-a Dana White na sve moguće načine pokušava dogovoriti lokaciju UFC-a 249 kako njegov borilački svijet u potpunosti ne bi stao, teškaški prvak organizacije Stipe Miočić (37) ima pametnijeg posla od razmišljanja o povratku u oktogon. Naime, Stipe je vatrogasac te se trenutno bavi problemom pandemije korona virusa.

- Fokusiran sam na svoje intervencije. Ne samo da sam položio zakletvu, nego doista želim pomoći onima kojima je hitna pomoć potrebna. Nadam se da ću se uskoro vratiti borbama i da će se situacija uskoro normalizirati, ali zasad učinimo nešto za svoje zajednice - napisao je Stipe na svom Twitter profilu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Daniel Cormier (41) već neko vrijeme pokušava doći do treće borbe s Miočićem, no američki borac hrvatskih korijena trebao je prvo zaliječiti rane iz prošle borbe, i to ne one koje su nastale legalnim udarcima. Miočić je dao naslutiti da će ući u oktogon S DC-jem kada za to dođe vrijeme i po treći put, ali trenutno služi narodu.

- Na svaki poziv odlazimo s maskama i rukavicama, a dispečer nam javlja imaju li ljudi simptome gripe ili nešto slično kako bismo znali što očekivati kad stignemo na mjesto događaja - objasnio je Miočić.

Podsjetimo, nakon što je vratio teškaški pojas u kolovozu prošle godine, Stipe Miočić je pauzirao zbog ozljede oka te je morao na operaciju od koje se dobro oporavio. Počeo je lagano trenirati, ali dolaskom korona virusa u SAD, Stipe se stavio na raspolaganje onima kojima je trenutno potrebniji.