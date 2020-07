Cormierov trener: 'Prošli smo se put igrali, a sad očekujemo rat'

Jedna pobjeda sa svake strane značila je samo jedno - trilogija između Stipe Miočića (37) i Daniela Cormiera (41). Borci se pripremaju za meč u APEX centru u Las Vegasu, a Cormierov trener zna kakav ih izazov čeka

<p><strong>Javier Mendez</strong> na pameti ima samo jedno - kako što bolje pripremiti<strong> Daniela Cormiera</strong> (41) za odlazak u mirovinu s pojasom prvaka teške kategorije UFC-a. Bit će to kraj borilačke karijere bivšeg prvaka teške i poluteške kategorije UFC-a koji pobjedom može zasjesti pa i na sam vrh boraca koji su ikad kročili u oktogon. </p><p>Cormier je pravi prvak, ali to je i <strong>Stipe Miočić</strong> (37) koji se odlično vratio nakon prvog poraza i isprovocirao Cormiera u drugom meču te na kraju izašao kao pobjednik.</p><p>- DC se prvu rundu borio savršeno, upravo onako kako smo planirali. Između rundi sam mu rekao da samo tako nastavi jer je bilo fantastično. No, onda je to postala stand up borba. Molio sam ga se vrati na prvu rundu, da nastavi hrvati. U trećoj rundi je samo boksao i nisam mogao doći k sebi. Stipe se tamo sjajno snašao i počeo pogađati prave udarce. Napravio je ono što prvaci rade i zasluženo pobijedio - rekao je Cormierov trener <a href="https://www.youtube.com/watch?v=hhokp9bpce4" target="_blank">u razgovoru s Mikeom Swickom</a>.</p><p>Ta je borba 17. kolovoza prošle godine išla na stranu Cormiera tako dugo dok ga Stipe nije uspio navući na borbu u 'stand upu' te izdominirati i završiti udarcima u jetru. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Stipe Miočić slavi osvajanje titule prošle godine</strong></p><p>- On je tada dolazio iza operacije leđa i nije bio u stanju u kakvom bi trebao biti. Nakon takve operacije je potrebno malo vremena da bi postao u potpunosti pokretljiv. Prošli put smo se doslovno igrali. No, moramo biti pošteni i reći da većina boraca ulazi u borbe s nekim problemom, zar ne? Nikad nije sve u potpunosti onako kako bi trebalo biti. Nekad ti se može dogoditi savršen kamp, no u većini slučajeva to nije tako. Ipak, to ne znači da ne možeš odraditi savršenu borbu nakon toga - rekao je Cormierov trener i dodao:</p><p>- Glavna razlika je to što su mu leđa ovog puta u savršenom stanju. To je već pokazao kroz sparing i grappling treninge. Morate znati da očekujemo rat. Ako to ne očekuješ, a protiv sebe imaš sjajnog borca kakav je Stipe, onda si glup. Čovjek je prvak s razlogom. Imao je par poraza, ali svaki put je znao kako preko njih prijeći i napredovati. Osim toga, pogledajte njegovu borbu protiv Ngannoua, kako se prilagodio. Znao je gdje je ovaj najbolji i pripremio se za to. Stipe je sjajan borac i s razlogom je prvak. Upravo se zbog toga ovoga puta mi moramo prilagoditi njemu. U suprotnom smo u problemima.</p><p>Zna DC što ga čeka, a zna i Stipe. A znamo i mi. Borba za najboljeg ikad u teškoj kategoriji i 'najopakijeg čovjeka na planeti'. Stipe protiv Cormiera, 15. kolovoza., treći i završni čin.</p>